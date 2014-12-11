اليوم..الحكم على 19 إخوانى لاتهامهم فى أحداث الشغب بمصر القديمة

تصدر اليوم الخميس محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، حكمها على 19 من أعضاء جماعة الإخوان على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة خلال إحياء ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية.

وأحالت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار تامر العربى، 19 متهمًا إلى محكمة الجنح، وأسندت لهم عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وإثارة الشغب، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على قوات الأمن، فى منطقة أثر النبى، وإمام مسجد عمرو بن العاص.