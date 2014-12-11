رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مؤسسة فورد العالمية

قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة أصبحت الأفضل في الفنون الشعبية والفرق الموسيقية بسبب ارتكازها على الطلاب ودعم الأنشطة والمبادرات الطلابية.

وأضاف رئيس جامعة بنها، خلال استقباله لوفد من مؤسسة فورد العالمية، أنه تم إنشاء مركز للإبداع لتبنى كل موهبة وفكرة جديدة.

بدورها، تحدثت الدكتورة نهى المكاوي، الممثل الإقليمي للمؤسسة في شمال أفريقيا، عن نشأة المؤسسة، عام 1936، وتشعبها من الولايات المتحدة الأمريكية إلي باقي بلدان العالم حتى تحولت إلي مؤسسة عالمية عام 1952.

وأكدت أن المؤسسة تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والعطاء الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقة رأس المال بالعمل والصحة الإنجابية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي وتتعاون على الأخص مع الجامعات الحكومية في مجالات دعم التعليم والبحث العلمي.

الهدف من اللقاء وضع إطار للتعاون الأكاديمي، من خلال تقديم المؤسسة لمنح مختلفة للجامعة كتدريب شباب الباحثين وشباب الإداريين المتميزين لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلي المساعدة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.