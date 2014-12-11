زعزوع: أتوقع حركة سياحة جيدة من الولايات المتحدة عام 2015

قال وزير السياحة، هشام زعزوع، إن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة شملت زيارات لعدة مدن، منها ميامي، وذلك لحضور الاجتماع السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي.

وأشار الوزير، في تصريحات للصحفيين المصريين في واشنطن، إلى أن لقاءاته في ميامي أسفرت عن التوصل إلى اتفاقيات مبدئية مع كبار منظمي الرحلات، مما يساعد على زيادة حركة السياحة من الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنه أجرى عدة لقاءات في واشنطن، من بينها لقاء مع رجال الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية ومسؤولي عدد من شركات الطيران الأمريكية، من بينها شركة دلتا، بهدف تحريك السوق الأمريكي مرة آخرى، خاصة بعد أن انخفض عدد السياح الأمريكيين إلى مصر من 361 ألفًا عام 2010 إلى 147 ألفًا عام 2013، أي بانخفاض بنسبة 60 بالمائة.

وأعرب «زعزوع» عن توقعه بأن تكون هناك حركة سياحة جيدة من الولايات المتحدة بحلول عام 2015، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي مؤسسة سميثسونيان وناشيونال جيوغرافيك على الترويج للمنتج السياحي المصري داخل الولايات المتحدة.

كما تم الاتفاق على استئناف برامج السفر إلى مصر بحلول العام المقبل، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وأعرب الوزير عن توقعه إزاء استعادة حركة السياحة الأمريكية إلى مصر بقوة خلال شتاء عام 2015.