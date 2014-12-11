وزير السياحة: أتوقع حركة سياحة جيدة من الولايات المتحدة عام 2015

قال وزير السياحة هشام زعزوع ان زيارته الحالية الى الولايات المتحدة شملت زيارات لعدة مدن منها ميامي وذلك لحضور الاجتماع السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الامريكي.

واشار الوزير في تصريحات للصحفيين المصريين في واشنطن إلى ان لقاءاته في ميامي اسفرت عن التوصل الى اتفاقيات مبدئية مع كبار منظمي الرحلات مما يساعد على زيادة حركة السياحة من الولايات المتحدة.

واوضح الوزير انه اجرى عدة لقاءات في واشنطن من بينها لقاء مع رجال الاعمال بغرفة التجارة الامريكية ومسئولي عدد من شركات الطيران الامريكية من بينها شركة دلتا بهدف تحريك السوق الامريكي مرة اخرى خاصة بعد ان انخفض عدد السياح الامريكيين الى مصر من 361 الفا عام 2010 الى 147 الفا عام 2013 اي بانخفاض بنسبة 60 % .

واعرب زعزوع عن توقعه بان تكون هناك حركة سياحة جيدة من الولايات المتحدة بحلول عام 2015 مشيرا الى انه تم الاتفاق مع مسئولي مؤسسة سميثسونيان وناشيونال جيوغرافيك على الترويج للمنتج السياحي المصري داخل الولايات المتحدة.

كما تم الاتفاق على استئناف برامج السفر الى مصر بحلول العام المقيل وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات. واعرب الوزير عن توقعه ازاء استعادة حركة السياحة الامريكية الى مصر بقوة خلال شتاء عام 2015.

وحول الوضع الامني، قال الوزير انه أكد خلال كافة لقاءاته على اهتمام مصر كاي دولة بضمان امن وسلامة ضيوفها وان عمليات التأمين تتم بصورة مستمرة.

ونفى زعزوع فكرة ان السائح الامريكي غير مرحب به بسبب جنسيته كما اشار الى ان الخلافات السياسية التي قد تحدث في بعض الاحيان بين الدولتين لا تنعكس على العلاقة بين الشعوب.

وحول تأثير القرار باغلاق السفارتين البريطانية والكندية على السياحة في مصر، قال زعزوع انه لم يتم اثارة تلك المٍسألة خلال لقاءاته بالولايات المتحدة مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لطلبات بزيادة الاجراءات الامنية للسفارتين وليس لارتباطها بتهديد محدد ، معربا عن اعتقاده بان هذا الغلق مؤقت كما اعلنت السفارتان وسيتم حل تلك المسألة خلال الايام المقبلة.

وحول خطط وزارة السياحة خلال المؤتمر الاقتصادي القادم، اعلن الوزير انه تم التقدم للجنة المنظمة للمؤتمر باربعة مشروعات للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تبلغ قيمتها ما يزيد عن 4 مليار جنيه معظمها تتركز في البحر الاحمر والساحل الشمالي ليكون مقصدا سياحيا للمصريين والاوروبيين.

> أ ش أ