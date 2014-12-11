6 أسباب تجعل شعرك رقيقا

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى بداية رقة شعرك وخفته، ولعل أشهرها زيادة كمية الشعر المتساقط على الفرشاة أو حوض الاستحمام بعد التصفيف. ويبقى التساؤل: لماذا تقل كثافة الشعر، وتزيد رقته بهذا الشكل!!!

يجيب خبير الشعر العالمي Vinnie Ferrara لدى العلامة التجارية Nioxin بأنّ هذا الأمر قد يرجع إلى العديد من الأسباب، وها هي "سيدتي نت" تنقلها لك حتى تتجنبيها:

قد يعجبك:



1.التقصير في تغذية الشعر:

إذا كنت تتناولين الطعام الخالي من المواد الغذائية الأساسية كالبروتين وأحماض أوميجا3، وفيتامين B، والحديد والبيوتين فإنّ شعرك بالتأكيد سيكون فقيرًا بالغذاء، فسوء التغذية له أكبر الأثر على جميع أجزاء الجسم ومن ضمنها الشعر. وإذا كان طعامك فقيرًا بهذه المكونات بصورة دائمة فعليك أن تتناولي أقراص الفيتامينات المصممة لتقوية الشعر.

2.هل تعانين من الحساسية؟؟!!

يمكن للحساسية أن تظهر بالكثير من الطرق الغريبة، قد يكون ترقق الشعر هو واحد منها، فالحساسية قد تسبب انقباض الشعيرات الدموية والتي تؤدي بدورها إلى ضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر. ولذلك فإنّ Ferrara يؤكد على أنّ الحساسية قد تسبب تساقط الشعر. ولذلك فهو ينصح بضرورة إجراء اختبار بسيط لمعرفة مدى حساسية الجسم ومحاولة إزالة مسببات هذه الحساسية.

3.الإكثار من استخدام الأدوات الساخنة:

من الصعب على شعرك التعامل مع السخونة الشديدة، ولذلك فإنّ الإكثار من استخدام السيشوار وأدوات تمليس الشعر تجعل شعرك أكثر رقة وهشاشة. ولذلك فإنّ Ferrara يؤكد على ضرورة استخدام هذه الأدوات على درجة الحرارة المتوسطة، فهذا الأمر حتى وإن كان سيستغرق وقتًا في تمليس شعرك إلا أنه سيكون أكثر أمانًا، وإذا كنت ترتادين الزيارات والاجتماعات وتهتمين بتمليس شعرك بصورة دائمة فعليك حينها أن تستخدمي منتجات حماية الشعر من الحرارة مع ضرورة ترك الشعر ليرتاح من هذه الأدوات بضعة أيام بين فترة وأخرى.

4.انسداد مسام فروة الرأس:

قد تساهم خلايا الجلد الميتة والدهون المتراكمة على فروة الرأس والقشرة كذلك في سد مسام فروة الرأس مما يخلق بيئة غير صحية لنمو الشعر، وبالتالي يبدأ الشعر في التساقط. وبحسب قول Ferrara: إذا كانت التربة غير جيدة فإنّ الشعر النابت لن يكون كذلك!! ولذلك فعليك باستخدام الشامبو لتنظيف وتطهير شعرك مرتين أسبوعيًّا.

5.استخدام المنتجات الخاطئة:

إنّ اختيار الشامبو المناسب الذي يدعم فروة الرأس ويساهم في الحفاظ عليها له كبير الأثر في الحصول على شعر أكثر صحة وأكثر قوة، وعلى الجانب الآخر فإنّ استخدام المنتجات الخاطئة قد تضعف الشعر وتجعله أكثر هشاشة. ابحثي أولًا عن احتياجات شعرك لتعلمي ما المنتجات الملائمة له.

6.الهرمونات غير المستقرة:

إنّ الشعر الصحي هو دليل على صحة الجسم، وعلى العكس تمامًا فالشعر الهش الرقيق دليل على الاختلال الهرموني، فقد يكون هناك خلل في الغدة الدرقية أو بداية سن اليأس. اختبري هرموناتك إذا وجدتِ خللًا ملحوظًا في شعرك.

تابعي أيضاً:

بالصور: تدرّجات البنّي لشعرك هذا الشتاء

اكتشفي قصّة الشعر المناسبة لشكل وجهك