لبنى القاسمي: مليارا درهم مساعدات قدمتها الإمارات لدعم التعليم في العالم

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن التعليم يشكل جزءاً هاماً من المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الإمارات، فقد ساهمت الدولة بما يقارب من 2 مليار درهم إماراتي ما بين الأعوام 2004 - 2014 لدعم البرامج الخاصة بالتعليم في العالم.

وأشارت إلى حرص الإمارات على تعزيز ودعم العلاقات مع النرويج، والتزام الدولة بدعم قضايا التعليم لدوره الهام والأساسي في تعزيز التنمية والمساهمة في التقليل من نسب الفقر في الدول النامية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها ليلى بخاري، نائب رئيس مجلس الوزراء النرويجي، والوفد المرافق لها وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين كل من دولة الإمارات والنرويج فيما يخص قضايا التعليم.

تعاون

وقد عرضت بخاري خطة حكومتها لمكافحة العنف والتطرف والتي تتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً للحيلولة دون انتشار الظاهرة عالمياً، كما أطلعت معاليها على جهود الحكومة النرويجية في زيادة الدعم المخصص للتعليم مع التركيز على أولوية التعليم للفتيات في الدول التي تعاني من الفقر المدقع والأزمات، بالإضافة إلى جهود النرويج لحشد الدعم الدولي اللازم لتحقيق الهدف الإنمائي الخاص بالتعليم.

وحضر اللقاء هزاع القحطاني، وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، و نجلاء الكعبي، وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي، كما حضرها من الجانب النرويجي ستين أندريس بيرج، سفير مملكة النرويج لدى الدولة.