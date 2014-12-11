ضبط عصابة حاولت التلصص على أجهزة الصراف الآلي

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، عصابة مكونة من رجلين، كانا يعتزمان زرع أجهزة إلكترونية صغيرة الحجم داخل ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، بهدف التلصص على مستخدميها من العملاء والاستيلاء على أموالهم، عبر نسخ بيانات البطاقة البنكية، ورصد حركة الاصابع اثناء إدخال الارقام السرية، غير أن الشرطة كانت أسرع منهما فرصدتهما وقبضت عليهما في الحال، لتريح المجتمع من شرورهما اللعينة.

وكانت شرطة ابوظبي قد علمت بنوايا «.ف» ، «م.أ» سائحَيْن من أوروبا الشرقية في عقدهما الثالث، وتخطيطهما للقيام بعمليات السرقة تلك، فقامت بمراقبة تحركاتهما وضبطهما اثناء تجوالهما حول احدى ماكينات الصراف، لتجد بحوزتهما أربعة من تلك الاجهزة الصغيرة، فضلا عن مجموعة من الاجهزة الاخرى تم العثور عليها في مقر سكنهما الفندقي بأبوظبي.

وأفاد العقيد الدكتور راشيد بو رشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بأن فريقاً من الإدارة تولى مراقبة مواقع أجهزة الصراف الآلي للبنوك، وتمكن من رصد تحركات شخصين تثير الشك والشبهة إذ كانا يقتربان من أجهزة الصراف والتدقيق عليها في أحد الشوارع بالعاصمة، فتم استيقافهما وتفتيشهما بناءً على الاشتباه، وعثر بحوزتهما على أربعة أجهزة لنسخ معلومات البطاقات البنكية ورصد أرقامها السرية.

ودعا بورشيد حاملي البطاقات البنكية ومستخدمي أجهزة الصراف الآلي إلى اليقظة والحذر عبر الحرص على توفير خدمة استلام رسائل نصية «أس. أم . أس» من بنوكهم الى هواتفهم لمتابعة العمليات الحسابية بشكل مباشر، وتغيير الرقم السري بين الفينة والأخرى، وإشعار البنك عند تغيير رقم الهاتف أو أي سحوبات مريبة، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية.