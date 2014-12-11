مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد تفوز بجائزة الأعمال الخيرية

حصلت مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني على جائزة الأعمال الخيرية خلال حفل توزيع جوائز المرأة العربية الذي تم تنظيمه في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بحضور أكثر من 400 من كبار الشخصيات النسائية في الدولة.

وتأتي الجائزة تقديراً لإسهامات المبادرة في مجال دعم المرأة الأفغانية وتسلمتها نيابة عنها صدف صافي مديرة العلاقات العامة لمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد.

وتهدف الجوائز التي حظيت برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى تكريم النساء اللواتي حققن نجاحاً في مختلف المجالات والقطاعات في الدولة.

لجنة تحكيم

وضمت لجنة التحكيم أميرة بن كرم العضو المؤسس رئيس مبادرة أصدقاء مرضى السرطان وبدرية الملا رئيس شركة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة وروبرتاكالارس مدير الشؤون القانونية وأمين مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.

كما ضمت نادين معلوف مالك مجموعة استشارية للشركات المتوسطة والصغيرة وهند بالجافلة مؤسس مجموعة داسو هند صديقي نائب رئيس التسويق بشركة أحمد صديقي وأولاده ونادين الشاعر رئيس تحرير في مجموعة «آيتيبي» للنشر.

وقال مايواند جابرخي مدير العمليات بمشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد إن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الأفغانية في ظل الظروف التي تشهدها بلادها .

نموذج

وأضاف إن المشروع يعد نموذجاً لمشروعات التنمية المستدامة في أفغانستان حيث إن 90 في المائة من العاملات بالمشروع من النساء تشكل الأرامل منهن 30 في المائة.

جائزة

تأسست جائزة المرأة العربية في العام 2009 من قبل دار النشر «آيتيبي» بهدف تكريم المرأة العربية المتميزة ضمن العديد من المجالات مثل العمل الحكومي والأنشطة الخيرية وريادة الأعمال والآداب والفنون والإعلام وغيرها من القطاعات الحيوية في المجتمع. ويتم تنظيمها سنوياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

أمينة الطاير تهنئ هند بنت مكتوم بالفوز بجائزة إنجاز العمر

هنأت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية دبي رئيسة مجلس الإدارة، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بفوزها بجائزة إنجاز العمر من أسرة جوائز المرأة العربية في الإمارات لعام 2014.

وأعربت الشيخة أمينة الطاير بالنيابة عن أسرة الجمعية عن سعادتها لحصول سموها على هذه الجائزة التي استحقتها بجدارة، لأن أعمالها بصمة تاريخية جسدت قيماً حضارية رفيعة.

وقالت الطاير إن إنجازات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تظل عبر العمر إشراقات مضيئة تصافح خارطة الأعمال الإنسانية من رعاية واحتضان للطفولة بمختلف فئاتها والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ولكافة قطاعات الأسرة والمجتمع، وتبقى هذه المؤشرات شاهداً على عصر إنجازاتها الرفيعة المتألقة في ضمير الإنسانية جمعاء وتواصل دائم في ساحات العمل الإنساني والخيري والاجتماعي.

وأضافت أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تعتبر نموذجا للقيادة النسائية المؤثرة في الإمارات والعالم العربي والدول الصديقة المحبة للسلام، لا سيما وأن منح سموها جائزة إنجاز العمر جاءت محصلة لإنجازاتها المشرقة، وهو تكريم رفيع إلى مقامها السامي وإضافة عظيمة لسلسلة من العطاء الدائم والأعمال السامية التي جادت بها أيادي سيدة البر والعطاء أم الخير والجود.

وأشارت إلى أن قلب سموها الكبير يحتضن آمالاً وأحلاماً كبيرة لإسعاد الطفولة والأمومة والمرأة .