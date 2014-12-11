تكريم نور الشريف فى مهرجان دبى

انطلقت فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان دبي السينمائي الدولي مساء الاربعاء بعرض فيلم “نظرية كل شيء” للمخرج جورج مارتش .

وحضر الافتتاح عدد كبير من نجوم مصر أولهم نور الشريف الذى تم تكريمه خلال الافتتاح كما حضره محمد رمضان، هاني رمزي، محمد كريم، نجلاء بدر، وعدد من الشباب والشابات.

وتم خلال الافتتاح تكريم الفنان نور الشريف الذى اشار في كلمة له بعد التكريم إلى أن اول مرة حصل فيها على جائزة كانت من مهرجان نيودليهي عن فيلم سواق الأوتوبيس كان معه ميرفت أمين، وقال “اليوم يتم فى دبي تكريمى مع المطربة الهندية الشهيرة أشا بوسلي. كما يعرض لى أيضا في المهرجان فيلم بتوقيت القاهرة وايضا مع ميرفت أمين ووصف ذاك بالصدفة الجميلة”.

وقال نور الشريف انه يخشى على مستقبل السينما والمسرح في العالم أجمع، ووجه الشكر لكل القائمين على مهرجان دبي لعملهم على تطوير السينما والمهرجان عاما بعد عام.. اما فيلم الافتتاح فيتناول سيرة ستيفن هوكينج، العالم الفيزيائي البريطاني الشهير، وهو مأخوذ عن الكتاب الذي ألفته زوجة هوكينج، جين وايلد، سنة 2007 بعنوان (السفر اللامنتهي، حياتي مع ستيفن).

ويستعرض الفيلم النظريات العلمية في حياة العالم، مع تناوله لعلاقة الحب التي ربطته بجين منذ تعرفهما لأول مرة أثناء الدراسة في جامعة كامبريدج بإنجلترا، وإصابته بمرض شلل الخلايا العصبية الحركية مع بداية علاقتهما العاطفية.

وتزوجت جين هوكينج رغم فقدانه القدرة على الحركة تدريجيا، وتوقع الأطباء أن يموت بعد عامين فقط، مع ذلك اختارت جين أن تقف بجانبه، وتصمد ليحاربا معا هذا المرض، وينجبان ثلاثة أطفال.

وعرض الأطباء على جين إنهاء حياة ستيفن في سويسرا حيث كان يعالج، لكنها رفضت، مفضلة إعادته إلى كمبريدج في المملكة المتحدة، ليعتمد على برنامج حاسوبي مولد للحديث بعدما فقد القدرة على النطق أثناء عملية جراحية، وبات يعتمد على كرسي متحرك للانتقال.

وتناول الفيلم التحديات التي وجد العالم العبقري نفسه أمامها مع المرض والعاطفة والعلوم التي كانت تشغله، ليدرس ويتخرج، ويصبح أحد أشهر علماء الفيزياء في التاريخ، مغيرا الطريقة التي نفهم بها الزمان والمكان.

وسبق أن حصد الإعلان الدعائي لفيلم (نظرية كل شيء أو Theory of Everything) أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” أثناء إصداره، وكان من ضمن قائمة “يوتيوب” لأكثر الإعلانات الدعائية مشاهدة.

يذكر أن هوكينج ولد في أكسفورد ببريطانيا عام 1942، ويعد من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، وله أبحاث نظرية في علم الكون، وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية والتسلسل الزمني، وتجاوز عمره 72 عاما، وهو أمد أطول مما توقعه الأطباء.

وتميز هوكينج بالنشاط في الأعمال الاجتماعية والدعوة للسلم العالمي، وشارك في مظاهرات ضد الحرب على العراق، وأعلن في عام 2013 رفضه السفر إلى إسرائيل. كما رفض لقب “فارس” الذي عرضت ملكة بريطانيا منه له

أ ش أ