بالفيديو- أهداف الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية الجولة السادسة، جولة شهدت جميع مباريتها أهداف باستثناء مباراة يوفينتوس وأتليتكو مدريد، وبنفيكا وباير ليفركوزن.
تعرف على فرق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
وانطلقت يوم الثلاثاء جولة إياب دور المجموعات من دوري الأبطال، بإقامة ثمان مباريات من المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة.
قبل أن تختتم الجولة يوم الأربعاء بثمان مباريات من المجموعات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة في جولة شهدت 43 هدفا.
ويعرض FilGoal.com أهداف الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا...
المجموعة الأولى
- أوليمبياكوس 4-2 مالمو
- يوفينتوس 0-0 أتليتكو مدريد
المجموعة الثانية
- ريال مدريد 4-0 لودوجوريتس
- ليفربول 1-1 باول
المجموعة الثالثة
- موناكو 2-0 زينيت
- بنفيكا 0-0 باير ليفركوزن
المجموعة الرابعة
- جالاتا سراي 1-4 أرسنال
- بوروسيا دورتموند 1-1 أندرلخت
المجموعة الخامسة
- روما 0-2 مانشستر سيتي
- بايرن ميونيخ 3-0 سسكا موسكو
المجموعة السادسة
- برشلونة 3-1 باريس سان جيرمان
- أياكس 4-0 أبويل
المجموعة السابعة
- تشيلسي 3-1 سبورتنج لشبونة
- شالكة 1-0 ماريبور
المجموعة الثامنة
- أتليتك بلباو 2-0 باتي
- بورتو 1-1 شاختار دونيتسك