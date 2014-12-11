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بالفيديو- أهداف الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

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بالفيديو- أهداف الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالفيديو- أهداف الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية الجولة السادسة، جولة شهدت جميع مباريتها أهداف باستثناء مباراة يوفينتوس وأتليتكو مدريد، وبنفيكا وباير ليفركوزن.

تعرف على فرق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وانطلقت يوم الثلاثاء جولة إياب دور المجموعات من دوري الأبطال، بإقامة ثمان مباريات من المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة.

قبل أن تختتم الجولة يوم الأربعاء بثمان مباريات من المجموعات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة في جولة شهدت 43 هدفا.

ويعرض FilGoal.com أهداف الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا...

المجموعة الأولى

- أوليمبياكوس 4-2 مالمو

شاهد الأهداف

- يوفينتوس 0-0 أتليتكو مدريد

المجموعة الثانية

- ريال مدريد 4-0 لودوجوريتس

شاهد الأهداف

- ليفربول 1-1 باول

شاهد الأهداف

المجموعة الثالثة

- موناكو 2-0 زينيت

شاهد الأهداف

- بنفيكا 0-0 باير ليفركوزن

المجموعة الرابعة

- جالاتا سراي 1-4 أرسنال

شاهد الأهداف

- بوروسيا دورتموند 1-1 أندرلخت

شاهد الأهداف

المجموعة الخامسة

- روما 0-2 مانشستر سيتي

شاهد الأهداف

- بايرن ميونيخ 3-0 سسكا موسكو

شاهد الأهداف

المجموعة السادسة

- برشلونة 3-1 باريس سان جيرمان

شاهد الأهداف

- أياكس 4-0 أبويل

شاهد الأهداف

المجموعة السابعة

- تشيلسي 3-1 سبورتنج لشبونة

شاهد الأهداف

- شالكة 1-0 ماريبور

شاهد الأهداف

المجموعة الثامنة

- أتليتك بلباو 2-0 باتي

شاهد الأهداف

- بورتو 1-1 شاختار دونيتسك

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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