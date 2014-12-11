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بوتين يصل إلى نيودلهي لبحث قضايا الطاقة والتعاون العسكري التقني

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بوتين يصل إلى نيودلهي لبحث قضايا الطاقة والتعاون العسكري التقني بوتين يصل إلى نيودلهي لبحث قضايا الطاقة والتعاون العسكري التقني

بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة إلى الهند بزيارة رسمية، حيث يعتزم مناقشة مسائل التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية وبناء الآلات والتعاون العسكرية التقني.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنك الروسية أمس الأربعاء أن النقطة الأهم في برنامج زيارة بوتين إلى نيودلهي تكمن في محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي تولى المنصب هذا العام. وكان الزعيمان قد التقيا سابقا على هامش قمة بريكس في البرازيل ومجموعة العشرين في أستراليا.

ومن المتوقع القيام بتوقيع أكثر من 20 وثيقة عقب المفاوضات التي من المأمول أن تؤدي إلى تطور العلاقات بين الدولتين الشريكتين ضمن ظروف انخفاض حجم التبادل التجاري وتباطؤ تطور الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية وانفخاض النفط العالمية. وقد يتم الاتفاق على مشاركة الهند في تطوير حقول النفط والغاز في سيبيريا، بالإضافة إلى مجال الطاقة النووية ومعالجة الماس.

كما سيشارك الزعيمان في المؤتمر الدولي للألماس. وسيلتقي بوتين بالرئيس الهندي براناب موخيرجي ورئيسة حزب المعارضة سونيا غاندي وممثلي أوساط الأعمال الروسية والهندية.

أ ش أ

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