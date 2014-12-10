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خاص:أقنعة هوليووديّة لعلاج مشاكل البشرة

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خاص:أقنعة هوليووديّة لعلاج مشاكل البشرة خاص:أقنعة هوليووديّة لعلاج مشاكل البشرة

الأربعاء 10-12-2014 16:28

تظهر حبوب البشرة بسرعة فائقة، بينما تحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها؛ وقد يتسبب الإفراط في استخدام المواد الكيميائية لعلاجها في حدوث أضرار جسيمة سيئة الأثر على البشرة. لذلك فإنّ الخبراء ومشاهير هوليوود يستخدمون الفاكهة الطبيعية للتخلص من هذه البثور.
وللتخلص من مشاكل البشرة إليك بعضًا من أقنعة طبيب الأمراض الجلدية العالمي David Bank

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•قناع القرع والعسل:
اخلطي ملعقة من قرع العسل المسلوق مع ملعقة صغيرة من اللبن كامل الدسم وملعقة من العسل الخام. ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. فهذا القناع هو وسيلة مذهلة لتقشير البشرة بلطف؛ فالعسل الخام مضاد رائع لالتهابات البشرة.
• قناع الأسبرين:
اخلطي من 1 إلى3 من حبوب الأسبرين بالماء حتى يتحول الأسبرين إلى عجينة، ثم أضيفي بعض قطرات من العسل وضعي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، اغسلي وجهك بالماء الفاتر. فهذا القناع للتخلص من بثور البشرة وتلطيف الالتهابات التي تسببها البثور.
•قناع البرقوق المنشط:
هذا القناع في غاية الروعة وجيد جدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مكونات البرقوق الغنية بالفيتامينات كـ A، C، E، K، و B المركب.
وللاستفادة من البرقوق عليك هرس ثمرة ناضجة من البرقوق مع نصف ملعقة من الكركم وملعقة من العسل الخام وأخرى من الزبادي، دلكي القناع على جلدك لمدة دقيقتين، ثم اتركيه لمدة عشرة دقائق، وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

 

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