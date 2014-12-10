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“حريشة ” رواية بوليسية جديدة لأسامة عاطف في معرض الكتاب

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“حريشة ” رواية بوليسية جديدة لأسامة عاطف في معرض الكتاب “حريشة ” رواية بوليسية جديدة لأسامة عاطف في معرض الكتاب

غلاف الكتاب

وقع الروائي والكاتب الصحفي أسامة عاطف ،عقدًا مع دار نشر أوراق لصاحبها الكاتب الصحفي والسيناريست هشام أبو المكارم، لنشر روايته الأولى التي تحمل اسم “حريشة”، ومن المنتظر طبعها خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه، أكد عاطف أن “حريشة” سيتم طرحها في 28 يناير المقبل، بالمعرض الدولي للكتاب الذي سيقام في أرض المعارض بالقاهرة، مشيرا إلى أن الدار ستقيم حفل توقيع للكتاب نهاية الشهر الجاري.

وأضاف عاطف أن الرواية بوليسية مثيرة، وتدور أحداثها في إطار درامي يحمل تشويقاً، عن فتاة تدعى “حريشة” تختفي في ظروف غامضة بإحدى قرى الهند المعزولة عن العالم، بسبب تمسك مواطنيها بطقوس غريبة تتعلق بالسحر وعالم الجن والخرافات، وعن دور السلطات المصرية فى التوصل إليها، وعن أحدث التقنيات التي تستخدمها الشرطة والإنتربول المصري، الي ان تتمكن من فك خيوط حادث الغموض وتحديد الجاني بعد إتهام أكثر من شخص بإرتكاب جريمة القتل.

وتابع عاطف : “تبدأ الاحداث في منزل أحد الفنانين الذي تستعين به أجهزة البحث الجنائي في الشرطة المصرية لرسم المجرمين والضحايا، وتتطور الاحداث الي أن يسافر عصام بطل الرواية الي الهند ولقاء بشر جهلاء ذات طبيعة خاصة يسكنون منطقة خارج سيطرة أجهزة الأمن في الهند وهناك يكتشف معلومات تغير في سير القضية والتحقيقات التي تنتهي بفك خيوط القضية ليتفاجأ القارئ بمرتكب الجريمة الفعلي .

وأضاف المؤلف أن الرواية تحتوي علي مزج بين الاحداث البوليسية والرومنسية ويصعب علي القارئ اكتشاف الجاني الحقيقي بسهولة .

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