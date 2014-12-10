طارق يحيى: الاستقالة من المصري؟ ' أنا عندي دم '

برر طارق يحيى المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استقالته من منصبه، لأسباب نفسية.

وقال يحيى: "أنا عندي دم .. كرامتي، مبادئي، سمعتي لا تتقبل الخسارة في ثلاث مباريات متتالية بالدوري مع كامل الاحترام للأندية التي خسرت أمامها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تقدمت بالاستقالة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، ولكن أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم في قدراتي، مما دفعني للتراجع عن الاستقالة".

وتابع: "لا أعرف الهرب، ولكن الخسارة في ثلاث مباريات أمر غير عادي بالنسبة لي، رغم أن ترتيب الفريق أفضل من السنوات الماضية".

وأتم طارق يحيى: "لا يهمني الحصول الاستمرار من أجل تحصيل رواتب فقط".

وكان الفريق البورسعيدي خسر أمام الزمالك والجونة بنفس النتيجة 0-1، وبينهما المقاصة 2-3.