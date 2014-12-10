السيسي للرئيس الغيني: قضايا أفريقيا سبب ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بمقر الرئاسة، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أوبيانج نجيما، وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً مغلقاً.

وقال السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الجلسة الموسعة للمباحثات بحضور وفدي البلدين بالترحيب بالرئيس أوبيانج، مشيدا بما تحققه غينيا الاِستوائية من تنمية اقتصادية، مثنياً على مواقفها الداعمة لمصر في المحافل الأفريقية، لاسيما الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى التنظيم الجيد لمؤتمر القمة الأفريقية يونيو الماضي في العاصمة مالابو، مشيراً إلى فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، وأهمية توسيع نطاق التعاون المشترك، بحيث يشمل العديد من المجالات. منوها إلى نشاط الشركات المصرية العاملة في غينيا في مجال الإسكان وإنشاء وتمهيد الطرق، لا سيما شركة المقاولون العرب. مشيرا إلى أهمية التباحث في الشق الاقتصادي وتعزيزه أثناء أعمال اللجنة المشتركة القادمة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، الأربعاء، أن الرئيس أشار إلى اعتزام مصر الترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2016/2017، للتعبير عن قضايا وشواغل القارة الافريقية، موجها الدعوة للرئيس أوبيانج للمشاركة في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وكذا في المؤتمر الاقتصادي مارس 2015.

من جانبه، أعرب الرئيس الغيني، عن شكره وتقديره للرئيس على حسن الاستقبال، مشيدا بما تتخذه مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية، وما تبذله من جهود لتحقيق التنمية الشاملة. مرحبا باستعادة مصر لموقعها الريادي على الساحة الأفريقية، مشيرا إلى أن استقرار القاهرة يعد استقراراً للقارة كلها، لافتا إلى وجوب أن تتكامل جهود دولها لتوفير اِحتياجاتها، في إطار تفعيل التعاون بين دول الجنوب، والعمل على تعظيم استفادتها من مواردها الطبيعية.

وأشاد الرئيس الغيني، بنشاط الشركات المصرية العاملة في بلاده، مشيراً إلى رغبة بلاده في استقدام المزيد من الشركات للمساهمة في تحقيق النهوض العمراني الذي تشهده غينيا الاستوائية. معربا عن تطلع بلاده لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن، لمتابعة المنفذ من اتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. مطالبا بإيفاد عدد من الأطباء المصريين إلى بلاده بمناسبة تنظيمها لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو الأمر الذي وافق عليه الرئيس ووجه بتنفيذه على الفور، للمساهمة في إنجاح البطولة وظهورها بشكل مشرف للقارة.

على الصعيد الإقليمي، تناولت المباحثات عدداً من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، والتصدي للأفكار المتطرفة، وأهمية التصدي لها والحيلولة دون انتشارها.

وشهدت المباحثات تأكيداً على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة وباء الإيبولا في القارة الأفريقية، ومساندة الدول التي تعاني منه بشكل عاجل.

ودعا الرئيس الغيني السيسي إلى زيارة غينيا الاستوائية، في إطار العلاقات الودية المتميزة بين البلدين، ولإعطاء المزيد من الدعم والزخم السياسي للعلاقات الثنائية على كل الأصعدة.