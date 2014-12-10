جاريدو: الكرة للجماهير

عبر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي عن حزنه لعدم حضور الجماهير لمباريات الفريق في كافة المسابقات، مشيرا إلى أنه " الكرة تلعب من أجل الجماهير".

جاريدو كتب حروف أسمه من ذهب في تاريخ إسبانيا، بعدما أصبح أول مدرب إسباني يحقق بطولة قارية في إفريقيا والسبب الأهلي والكونفدرالية وأكثر من 30.000 متفرج.

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وعلى الرغم من انتعاش مدرجات استاد القاهرة بجماهير الأهلي في نهائي الكونفدرالية أمام سيوي سبورت، إلا أن جاريدو يرغب في رؤية تلك المشاهد في كل مباراة للأهلي.

وتحدث جاريدو في مقابلة مع وكالة ( إفي الإسبانية) عن الجماهير والفوز بالكونفدرالية.

وعن الجماهير، قال جاريدو: " عدم وجود جماهير في الملعب شيء سلبي للغاية".

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وأضاف " كرة القدم للجماهير، هي رياضة خاصة لأنها تُلعب من أجل الجماهير، والمجتمع المصري يعشق كرة القدم"

وتطرق جاريدو للحديث عن التتويج الثاني له في خمس أشهر، قائلا: " كان الوقت ينفذ سريعا، لكننا قاتلنا حتى النهاية، وحققنا ما نريد بفضل الكفاح لأخر اللحظات".

وأكمل " في الأهلي كل شيء منظم، مثلما يحدث في بقية الأندية المحترفة، والنجاح هو ثمرة العمل الجماعي في النادي".