سفير مصر لدى فلسطين: عقد لقاءات مكثفة مع المسئولين الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع

قال السفير المصري لدى فلسطين وائل نصرالدين إنه يتم خلال الفترة الحالية عقد لقاءات مكثفة مع المسئولين الفلسطينيين ومستشاري الرئيس محمود عباس المعنيين بملف القدس لمتابعة آخر التطورات،وبحث سبل تحقيق التهدئة ووقف الاعتداءات والاعتقالات وسياسة الإبعاد بحق المقدسيين وهدم المنازل.

وأضاف نصرالدين في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، أنه التقى خلال الأيام القليلة الماضية بالعديد من المسئولين الفلسطينيين ومن بينهم المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشئون القدس، أحمد قريع “أبو العلاء” عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون القدس، عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأمين العام للمؤتمر الشعبي للقدس و المحافظ عدنان الحسيني وزير شئون القدس وعدد من القيادات الميدانية المعنية بالأوضاع بالقدس، وهو ما يأتي في إطار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل عام 2000 بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكد السفير أن الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والتي خرجت عن إطار العقاب الفردي إلى العقاب الجماعي من خلال هدم المنازل واتباع سياسة الإبعاد للفلسطينيين تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والتي تقضي بعدم نقل المواطنين الواقعين تحت الاحتلال فضلا عن الالتزامات الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاحترام أن تكون أي عقوبة شخصية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأماكن المقدسة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، واحترام دور العبادة والسماح للجميع بأداء شعائره وعباداته بحرية تامة وفقا للمواثيق الدولية.

> كما أكد السفير وقوف مصر شعباً وقيادة مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومع توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال.

أ ش أ