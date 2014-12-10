قوات مكافحة الإرهاب تحقق مع مشتبه به في قضية تهديدات ضد ضابط شرطة بريطاني

أعلنت شرطة “ويست ميدلاندز” البريطانية اليوم أن محققي وحدة مكافحة الإرهاب بدأوا التحقيق مع مشتبه به تم القبض عليه أمس بعد الكشف عن مؤامرة إرهابية لاختطاف وقتل أحد ضباط الشرطة.
واعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب رجلا “31 عاما” لم يتم الكشف عن اسمه في منزله في منطقة ويست ميدلاندز،شمال غرب العاصمة.
وأوضحت الشرطة أن الرجل لا يزال في محبسه في أعقاب القبض عليه انتظارا لاستمرار التحقيقات في التهديدات التي تلقتها شرطة “ويست ميدلاندز” باختطاف وقتل ضابط شرطة.
كان رئيس الشرطة البريطانية السير برنارد هوجان هو قد صرح أمس الثلاثاء أن قواته تبحث تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باختطاف ضابط شرطة وقتله في ويست ميدلاندز.
وقال مفوض شرطة سكوتلانديارد إنه يبحث ما إذا كان من الضروري إعطاء ضباطه نصائح إضافية لحماية أنفسهم بعد الكشف عن مؤامرة لاستهداف الضابط.
وأعلنت شرطة “ويست ميدلاندز” أنها وضعت ضباطها والعاملين فيها في حالة تأهب بعد تلقي تحذيرات من مجهول بشأن سلامتهم.
ونفى عمدة لندن بوريس جونسون وجود أي تهديد معين لضباط الشرطة في العاصمة. ورغم ذلك يبقى مستوى التهديد الأمني عند “خطير”، مما يعني أن وقوع هجوم إرهابي “محتمل جدا”.
> يذكر أنه تم رفع مستوى التهديد لضباط الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا إلى “كبير” في شهر أكتوبر الماضي.
أ ش أ