قوات مكافحة الإرهاب تحقق مع مشتبه به في قضية تهديدات ضد ضابط شرطة بريطاني

أعلنت شرطة “ويست ميدلاندز” البريطانية اليوم أن ‏محققي وحدة مكافحة الإرهاب بدأوا التحقيق مع مشتبه به تم القبض عليه أمس بعد الكشف ‏عن مؤامرة إرهابية لاختطاف وقتل أحد ضباط الشرطة.‏

واعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب رجلا “31 عاما” لم يتم الكشف عن اسمه في منزله في ‏منطقة ويست ميدلاندز،شمال غرب العاصمة.‏

وأوضحت الشرطة أن الرجل لا يزال في محبسه في أعقاب القبض عليه انتظارا لاستمرار ‏التحقيقات في التهديدات التي تلقتها شرطة “ويست ميدلاندز” باختطاف وقتل ضابط شرطة.‏

كان رئيس الشرطة البريطانية السير برنارد هوجان هو قد صرح أمس الثلاثاء أن قواته ‏تبحث تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باختطاف ضابط شرطة وقتله في ويست ميدلاندز.‏

وقال مفوض شرطة سكوتلانديارد إنه يبحث ما إذا كان من الضروري إعطاء ضباطه ‏نصائح إضافية لحماية أنفسهم بعد الكشف عن مؤامرة لاستهداف الضابط.‏

وأعلنت شرطة “ويست ميدلاندز” أنها وضعت ضباطها والعاملين فيها في حالة ‏تأهب بعد تلقي تحذيرات من مجهول بشأن سلامتهم.‏

ونفى عمدة لندن بوريس جونسون وجود أي تهديد معين لضباط الشرطة في العاصمة. ورغم ‏ذلك يبقى مستوى التهديد الأمني عند “خطير”، مما يعني أن وقوع هجوم إرهابي “محتمل ‏جدا”.‏

> يذكر أنه تم رفع مستوى التهديد لضباط الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا إلى “كبير” في شهر ‏أكتوبر الماضي.‏

أ ش أ