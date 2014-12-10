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الظاهرة رونالدو يختار - أفضل لاعب في العالم

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الظاهرة رونالدو يختار - أفضل لاعب في العالم الظاهرة رونالدو يختار - أفضل لاعب في العالم

أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو بأن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي.

ويتنافس كريستيانو مع نجم برشلونة ليونيل ميسي والبطل المتوج بكأس العالم مانويل نوير على جائزة أفضل لاعب في العالم التي ستعلن في الثاني عشر من يناير المقبل.

وعن الأحق بالتتويج بالجائزة، قال رونالدو في تصريحات لصحيفة ( كوب الإسبانية): " رونالدو يذهلنا في كل مرة يلعب فيها، هذا العام لا أشك للحظة أنه سيفوز بها، لديه الأفضلية".

وأكد رونالدو أن مواطنه نيمار دا سيلفا سيلحق قريبا بالثنائي الأفضل في العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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