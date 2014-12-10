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مارادونا يغفو خلال كلمة رئيس فنزويلا له

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مارادونا يغفو خلال كلمة رئيس فنزويلا له مارادونا يغفو خلال كلمة رئيس فنزويلا له

(إفي): رصدت وسائل إعلام فنزويلية أسطورة كرة القدم الأرجنتيني السابق ديجو أرماندو مارادونا، وهو يغفو أثناء كلمة ألقاها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في كاراكاس.

وحضر مارادونا الحفل الذي أقامته فنزويلا الليلة الماضية بمناسبة مرور 190 عاما على معركة "أياكوتشو" التي لعبت دورا كبيرا في تحرير دول أمريكا اللاتينية من الاستعمار الإسباني، بناء على طلب من الرئيس الفنزويلي نفسه.

وخلال الحفل قام مادورو بتقديم مارادونا الذي يبدو أنه كان متعبا وغفا، ولكن أحد الجالسين بجواره نبهه لأن الرئيس الفنزويلي يتحدث عنه فاستيقظ وقام بتحيته هو وباقي الحاضرين، بحسب ما ذكرته صحيفة (الناسيونال) المحلية.

وقال مادورو: "لقد طلبت منه (مارادونا) أن يرافقنا في هذا الاحتفال وقد تأثر كثيرا. مارادونا يرافق الشعوب في كفاحها من أجل العدالة والحقيقة. شكرا لك على ما قدمته للشباب وعلى مواصلة الدفاع عن الحقيقة".

ومن المعروف أن مارادونا كانت تربطه علاقة قوية بالرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز، وامتدت هذه العلاقة مع رئيس البلد اللاتيني الحالي مادورو.

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