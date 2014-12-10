أنجلينا تسمح لأطفالها بالحصول على أوشام وبراد غاضب

اعترفت النجمة العالمية Angelina Jolie أن أطفالها الستة يسبّبون لوالدهم حالة من الرعب حالياً؛ لأنهم مصرّون على الحصول على أوشام في أجسادهم.

ويبدو أن مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغة من العمر 39 عاماً، لا تمانع من حصول أبنائها على الأوشام، فهي بدورها لديها 17 وشماً على جسدها.

لكنّ Brad Pitt يخشى على أطفاله الستة وهم : التوأمان البالغان من العمر 6 أعوام Vivienne و Knox وShiloh البالغ من العمر 8 أعوام وZahara البالغة من العمر 9 أعوام وPax البالغ من العمر 11 عاماً إضافة إلى Maddox البالغ من العمر 13 عاماً.

وفي حديث لها لمجلة " Radio Times" أكدت Angelina أن فكرة الوشم ترعب Brad كثيراً وجعلته يشعر بالغضب، خصوصاً أنه يخشى على ابنتيه، فهو متعلق جداً بهما.

وفي سياق منفصل، قالت النجمة إنها وزوجها يحاولان قدر الإمكان إبعاد أطفالها عن مهنتهما، ولكن في حال قرر أحد منهم التمثيل، عليه أن يجد وظيفة في نفس الوقت، رغم أنها تفضل أن يمتهنوا الكتابة أو السياسة أو يكونوا ناشطين في المجتمع.

يذكر أن النجم العالمي Brad Pitt، ورغم معارضته لفكرة حصول أولاده على الأوشام، لديه أكثر من 12 وشماً على جسده.

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