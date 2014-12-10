في مباراة المقاصة.. شيء واحد يفصل باسم مرسي عن العلامة الكاملة

كان أداء باسم مرسي رائعا في كل شيء وهو يقود هجوم الزمالك للفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري، باستثناء نقطة وحيدة، فصلته عن العلامة الكاملة.

ويقدم FilGoal.com أرقام باسم مرسي الذي يتصاعد مستواه من مباراة لأخرى، ويثبت قدميه تدريجيا في منصب المهاجم رقم 1 بالقلعة البيضاء.

ينطلق باسم مرسي من الخلف كثيرا، من منتصف الملعب، لا يقف ثابتا في مكانه، وهو ما يمنح الزمالك جزء مهما في خطته.

شاهد الأماكن التي ينطلق منها باسم مرسي في أرض الملعب:

رباعي دفاع الزمالك، ثنائي الارتكاز طارق حامد وإبراهيم صلاح، بطبعهم لا يزيدون في الهجمات.. يحتاجون للشعور بالأمان للتقدم للأمام، فالأولوية الدفاعية موجودة عندهم دوما.

ولو كان باسم مرسي يقف في مكانه في المناطق الهجومية المتقدمة، لظهرت مساحات شاسعة بين خطوط الزمالك..

لكن مع تحرك مرسي من الخلف، فإن خطوط الزمالك تظل مترابطة ومتقاربة، ما يجعل الجميع يتحرك للأمام كوحدة واحدة، ليس فيها مساحات يضربها الخصم، وليس فيها تباعد يمنع الفريق من الاستحواذ.

النقطة الثانية هي استخلاص الكرة، فباسم مرسي ليس لين العريكة.. بل يضغط على خصمه بقوة جعلته يستعيد الكرة 4 مرات في مباراة المقاصة، منها كرة تحولت إلى الهدف الثاني للزمالك.

شاهد أماكن استرجاع باسم مرسي للكرات:

إذن ما الذي فصل باسم مرسي عن العلامة الكاملة أمام مصر للمقاصة؟ المحاولات الدائمة على المرمى.

ظهر باسم مرسي أمام المقاصة متحفظا في قراراته.. بمعنى أنه يحاول دوما اتخاذ القرار الذي يحمل أدنى مخاطرة ممكنة.

حين أتيحت له فرصة التصويب، فضل الاحتفاظ بكرته والبحث عن ركلة جزاء حصل عليها بالفعل من أحمد السيد.

وحين حصل على الكرة مرة أخرى من دفاع المقاصة، بدلا من التصويب ركض بكرته حتى ابتعد عن المرمى، وسدد كرة طائشة، فقط الحظ كافأ الرجل على مجهوده، وجعل دفاع المقاصة يسكنون الكرة في مرماهم بأنفسهم.

ويظهر ذلك في أن باسم مرسي سدد الكرة مرتين فقط على شباك المقاصة، جاء منها الهدفين.. وهو الرقم الأقل للمهاجم الدولي في كل مبارياته مع الفريق الأبيض التي اتسمت بتهديده الدائم لخصومه.

شاهد أهداف الزمالك في مصر للمقاصة، والتي حملت كرتين من باسم مرسي، واحدة ركلة جزاء سجلها أحمد سمير، والثانية كرة ساعده في تحويلها لهدف دفاع المقاصة..