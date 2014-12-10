توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النادي الأهلي ومصر للطيران

وقعت شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية، والكرنك للسياحة، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة بمطار القاهرة بروتوكول تعاون مع نادى القرن النادى الأهلى، لتقديم بعض خدمات ومزايا السفر لفرق النادي الرياضية وأعضائه، في مقابل تخصيص مكتب للشركة في فرع النادي بالجزيرة وغيرها من المزايا الدعائية.

حَضَر توقيع البروتوكول الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، ولفيف من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس إدارة النادى وبعض اللاعبين ، وقام بتوقيع البروتوكول الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وعادل صالح رئيس شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك” والأسواق الحرة، والمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى.

وأكد الطيار سامح الحفنى أن مصر للطيران والنادي الأهلي تربطهما علاقات تاريخية منذ سنوات عديدة، ولطالما كانت الشركة الوطنية هي الناقل الرسمي لنادي القرن، في الكثير من البطولات والمباريات التي خاضها علي مدي تاريخه الطويل، وحصد فيها الكثير من الكئوس والميداليات، وستظل مصر للطيران تدعم الفريق وجماهيره وأعضاء ناديه كونه واجهة مشرفة لمصر في البطولات الدولية ، كما أنه يفخر أن كثيرا من الرياضيين أبناء مصرللطيران هم نجوم في فرق النادى الأهلى في مختلف الألعاب .

وقال الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية أن هذا البروتوكول ليس الأول من نوعه مع النادى الأهلى، ولكنه إستكمالا للعديد من البروتوكولات الناجحه التى أبرمت فى المناسبات السابقة، والتى يقدم فيها الدعم لفرق النادى فى مشاركتهم الدولية ، مشيراً إلى سعادته اليوم بتقديم خدمات ومزايا جديدة لفرق النادى وأعضائه، وكذلك تقديم التسهيلات لهم عند السفر، ومنحهم أسعار مخفضة على خطوط الشركة، تقديم خدمة إستخراج التذاكر على أى من خطوط شركات الطيران الأعضاء فى تحالف ستار العالمى التى تغطى جميع أنحاء العالم، وكذلك توفير كافة خدمات السفر والإستقبال فى المحطات الدولية من خلال مكاتب مصرللطيران بالخارج.

وأعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، أن هذا الإتفاق الذى يجمع الكيانين العريقين أصحاب التاريخ الطويل النادى الأهلى ومصرللطيران، يأتى من منطلق الثقة الكبيرة فى إمكانيات الشركة الوطنية التى تحمل اسم مصر، وتجوب به فى أنحاء العالم، وخاصة أن لديها شبكة خطوط قوية، تساعدها على تسيير رحلات مباشرة للفرق الرياضية للنادى، مما يوفر عليهم الوقت والجهد وتخفيف عناء السفر، وهو ما يساهم فى تهيئة اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق الانتصارات فى المباريات الخارجية، فضلا عن إرتفاع روحهم المعنوية وتفاؤلهم بالسفر على شركتنا الوطنية.