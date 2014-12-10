“السيسي” يؤكد ضرورة زيادة عدد المنح للطلاب المصريين بالجامعات العالمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، اليوم ، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتور آمال عيسوي، عضو المجلس، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

ووجه الرئيس بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة المصريين النابغين للدراسة بالجامعات العالمية، وذلك للمرة الثانية، ويبلغ عدد هذه المنح حاليًا 110 منحة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مساندته الكاملة لجهود تذليل الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تعترض تطوير البحث العلمي أو مسيرة تطبيق بعض الأبحاث، منوهًا إلى أن تغيير ثقافة البيروقراطية والإجراءات المعقدة يحتاج إلى وقت طويل، وأن أفضل الطرق للتغلب عليها وترسيخ ثقافة بديلة، هو تقديم النماذج التي نجحت عمليًا من خلال التخلي عن هذه الإجراءات، ما سيساهم في تغيير تلك الثقافة في العقل الجمعي المصري.

وأكد الرئيس على ضرروة توسيع وتطوير أكاديمية الشباب للعلوم، معربًا عن دعمه الكامل لها، كما استمع إلى عدد من المقترحات الخاصة بالتعاون والتنسيق فيما بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي، لكي تكون العلاقة تبادلية وتحقق المنفعة للطرفين، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء قناة للاتصال بين القطاعين.

ووجه أيضا بدراسة إمكانية تنظيم مؤتمر يضم العلماء والباحثين ورجال الصناعة للتنسيق فيما بينهم، كلٌ في تخصصه، والتباحث في إمكانية الاستفادة من الأبحاث الخاصة بكل قطاع من قطاعات الصناعة المختلفة.