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وزير التموين ينفي ما تردد عن إلغاء صرف الخبز الشهري للمواطنين

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وزير التموين ينفي ما تردد عن إلغاء صرف الخبز الشهري للمواطنين وزير التموين ينفي ما تردد عن إلغاء صرف الخبز الشهري للمواطنين

خالد حفنى وزير

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم فى استهلاك الخبز.

ونفى وزير التموين – في بيان للوزارة اليوم “الأربعاء” – ما تردد في الإعلام عن إلغاء صرف نقاط الخبز، مؤكدًا توافر المخصصات المالية بوزارة المالية لفارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين مقابل فرق نقاط الخبز بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة في حوالي 13 محافظة.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة في كافة المحافظات الباقية.

أ ش أ

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