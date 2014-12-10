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النائب العام يأمر بالتحقيق مع سالم عبدالجليل بتهمة إزدراء الدين المسيحي

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النائب العام يأمر بالتحقيق مع سالم عبدالجليل بتهمة إزدراء الدين المسيحي النائب العام يأمر بالتحقيق مع سالم عبدالجليل بتهمة إزدراء الدين المسيحي

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي والناشط القبطي، نجيب جبريل، والذي ادعى أن الشيخ سالم عبدالجليل قام بازدراء الدين المسيحي، والتحريض على إشعال الفتنة الطائفية.

ذكر البلاغ أن الشيخ  سالم  ظهر على فضائية القاهرة والناس، مع الإعلامي اللبناني طوني خليفه، وصرح بأن أتباع القرآن هم أصحاب الدين الحق، وما دون ذلك فهو باطل.

أوضح جبريل، أن مثل هذه التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، تهدد الوحدة الوطنية، وتهدر حق المسيحيين في العيش والحياة الكريمة داخل وطنهم، إضافة إلى أنها تمثل تحريضا عليهم، ومن شأنها تهديد سلامة ووحدة المجتمع.

وأشار إلى أن المسيحيين هم شركاء الوطن، والتعدي والتطاول عليهم، يمثل تطاولا على الدولة المثرية، مطالبا النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مظهر شاهين.

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