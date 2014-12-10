الصين تدعو أمريكا إلى «تصحيح أساليبها» بعد تقرير عن التعذيب

حثت الصين الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى «تصحيح أساليبها» بعدما قال مجلس الشيوخ الأمريكي في تقرير إن وكالة المخابرات المركزية «سي.إن.إن» ضللت البيت الأبيض والرأي العام بشأن تعذيب المحتجزين وعملت بأسلوب أكثر وحشية مما أقرت به.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونج لي، في إفادة صحفية يومية «تعارض الصين دومًا التعذيب. نعتقد أن الجانب الأمريكي عليه أن يفكر في ذلك ويصحح أساليبه ويحترم جديًا لوائح الاتفاقيات الدولية المعنية ويتبعها».

وعادة ما تتهم جماعات حقوق الإنسان الصين باللجوء إلى التعذيب.