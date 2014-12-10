الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في قطاع غزة جاءت لتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا إثر الإعمال القتالية في يوليو وأغسطس الماضي وبعد 7 سنوات من الحصار وأزمة طاقة ووقود حادة ومستمرة.

وأضاف التقرير ألآن مياه الأمطار تجمعت في عدة مواقع وأغلقت سبع محاور على الأقل وغمرت عدة منازل وأجبرت 50 عائلة تعيش في مناطق منخفضة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى إخلاء منازلها.

وحسب التقرير، الذي شمل الفترة من 25 نوفمبر الماضي إلى أول ديسمبر الحالي، فإن استيراد مواد البناء الأساسية التي تعتبرها إسرائيل مواد مزدوجة الاستخدام مازالت مقيدة بصرامة إذ يسمح بدخول سوي كميات محدودة في إطار آلية إعادة إعمار غزة التي تم الاتفاق عليها بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية والتي تضمنت 640ر1 ألف طن من الأسمنت دخلت إلى غزة خلال نوفمبر الماضي .

وأفاد التقرير أن غزة تحتاج إلى ما يصل إلى 8 ألاف طن من الأسمنت يوميا لتلبية احتياجاتها من البناء .

وقال التقرير إن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح في 26 و27 و30 نوفمبر الماضي باتجاه واحد لعدة ساعات مما أتاح دخول عدد من الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري وتفيد سلطات المعابر أن ما يقرب من ألفين و700 شخص نجحوا في الدخول إلى غزة خلال الأسبوع الماضي من بين ما يقرب من 6 ألاف شخص عالقين .