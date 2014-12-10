«الأسد» يستقبل نائب «لافروف» للتحضير لحوار سوري- سوري في موسكو

يصل، الأربعاء، إلى دمشق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف حيث يجري مشاورات مع كبار المسؤولين السوريين.

> وذكرت صحيفة «الوطن» الحكومية أن الرئيس بشار الأسد سيستقبل بوجدانوف، الأربعاء، كما سيجتمع الأخير في جلسة مشاورات مع وزير الخارجية المغتربين وليد المعلم وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

> وقالت الصحيفة إن «زيارة بوجدانوف تأتي بعد سلسلة لقاءات جمعته مع معارضين من الداخل والخارج للتحضير لجلسة حوار سوري- سوري في العاصمة الروسية تريدها دمشق كما موسكو، ذات جدوى وتأتي بنتائج حقيقية تجاه مكافحة الإرهاب أولا، ومن ثم تشجيع المصالحات، والبحث فيما بعد بمستقبل سورية والاستجابة لتطلعات السوريين».

> ووفقا للصحيفة فإن «لقاءات بوجدانوف مع مختلف تيارات المعارضة كانت إيجابية عموما باستثناء لقائه مع رئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري هادي البحرة منذ يومين في اسطنبول».

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