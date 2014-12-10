أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الأسد» يستقبل نائب «لافروف» للتحضير لحوار سوري- سوري في موسكو

Google+ Print

يصل، الأربعاء، إلى دمشق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف حيث يجري مشاورات مع كبار المسؤولين السوريين.
> وذكرت صحيفة «الوطن» الحكومية أن الرئيس بشار الأسد سيستقبل بوجدانوف، الأربعاء، كما سيجتمع الأخير في جلسة مشاورات مع وزير الخارجية المغتربين وليد المعلم وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
> وقالت الصحيفة إن «زيارة بوجدانوف تأتي بعد سلسلة لقاءات جمعته مع معارضين من الداخل والخارج للتحضير لجلسة حوار سوري- سوري في العاصمة الروسية تريدها دمشق كما موسكو، ذات جدوى وتأتي بنتائج حقيقية تجاه مكافحة الإرهاب أولا، ومن ثم تشجيع المصالحات، والبحث فيما بعد بمستقبل سورية والاستجابة لتطلعات السوريين».
> ووفقا للصحيفة فإن «لقاءات بوجدانوف مع مختلف تيارات المعارضة كانت إيجابية عموما باستثناء لقائه مع رئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري هادي البحرة منذ يومين في اسطنبول».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية