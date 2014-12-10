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ضبط 152.5 طن لبن مجفف مخالف للمواصفات لإحدى الشركات الكبرى

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ضبط 152.5 طن لبن مجفف مخالف للمواصفات لإحدى الشركات الكبرى ضبط 152.5 طن لبن مجفف مخالف للمواصفات لإحدى الشركات الكبرى

مديرية أمن الجيزة

تمكنت مديرية والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 48 أسطوانة بوتاجاز منزلي بإحدى مزارع الدواجن بالعياط لأستخدمها في غير الغرض المخصص لها وتم مصادرة أسطوانات البوتاجاز وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها للعرض على النيابة المختصة

 يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات .

وشددالدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة على ضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والأستمرار في تكثيف الحملات الرقابية .

وقد أسفرت الحملات التى شنتها إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالتنسيق مع المديرية عن ضبط 152.5 طن لبن مجفف غير مطابق للمواصفات قبل توزيعها للأسواق

كانت إحدى شركات الألبان الشهيرة قد قامت بإستيراد كميات كبيرة من الالبان المجففة غير المطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لتصنيعها وبيعها للجمهور مما يسبب ضرراً بالغاً لصحة المستهلك .

كما تم ضبط مصنع للأغذية المجمدة والمشروبات يعمل بدون ترخيص بشبرامنت وتم مصادرة طن و237 كجم مضبوطات عبارة عن سلع ومواد غذائية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر معبئة في عبوات ملصق عليها علامات تجارية غير مسجلة بوزارة التموين .

وفي إطار الحملات المشتركة مع مديرية التموين بالجيزة للرقابة على المخابز والبدالين التمونيين ومستودعات الدقيق البلدي المدعم ومستودعات البوتاجاز لضبط المخالفين بمناطق المنيرة الغربية بإمبابة ومنشأة القناطر بكرداسة وفيصل وأبو النمرس وأطفيح تم خلالها تحرير 20 محضر لمخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات .

كما أسفرت الحملات المكبرة التي شنتها شرطة المرافق بالجيزة بعدة مناطق شملت أبو النمرس والهرم وإمبابة والدقي عن ضبط مواد وادوات بناء و2 خلاط اسمنت و2 ونش رفع و2.5 طن أسمنت بأرض طرخان بترسا ورفع 175 حالة إزالة إدارية و8 اعلانات مقامة بدون ترخيص بمنطقة الهرم .

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