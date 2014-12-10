أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 136 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 136 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملة أمنية بالمنيا ضبط 136 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملة أمنية بالمنيا

أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية موسعة داهمت البؤر الإجرامية بدوائر ومراكز وأقسام الشرطة أسفرت عن ضبط 136 قطعة سلاح نارى ، 296 طلقة نارية ، وعدد من قضايا المخدرات ،و 36 متهما هاربا ،و 4 سجناء هاربين، وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وإستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية وإستهداف الأشقياء الخطرين والمطلوبين من قبل الجهات القضائية وحائزى الأسلحة النارية.

وشملت الأسلحة النارية ضبط 136 قطعة سلاح نارى عبارة عن 40 بندقية آلية و50 بندقية خرطوش و3 مسدسات و43 فرد محلى الصنع و296 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وقنبلة يدوية و ضبط العديد من قضايا الأتجار وتعاطى المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من مخدر البانجو الحشيش والهيروين والأفيون والأقراص المخدرة.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط “36″ متهمًا هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا وضبط 4 سجناء هاربين وتنفيذ 878 حكما قضائيا متنوعًا.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا