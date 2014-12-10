ضبط 136 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حملة أمنية بالمنيا

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية موسعة داهمت البؤر الإجرامية بدوائر ومراكز وأقسام الشرطة أسفرت عن ضبط 136 قطعة سلاح نارى ، 296 طلقة نارية ، وعدد من قضايا المخدرات ،و 36 متهما هاربا ،و 4 سجناء هاربين، وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وإستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية وإستهداف الأشقياء الخطرين والمطلوبين من قبل الجهات القضائية وحائزى الأسلحة النارية.

وشملت الأسلحة النارية ضبط 136 قطعة سلاح نارى عبارة عن 40 بندقية آلية و50 بندقية خرطوش و3 مسدسات و43 فرد محلى الصنع و296 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وقنبلة يدوية و ضبط العديد من قضايا الأتجار وتعاطى المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من مخدر البانجو الحشيش والهيروين والأفيون والأقراص المخدرة.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط “36″ متهمًا هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا وضبط 4 سجناء هاربين وتنفيذ 878 حكما قضائيا متنوعًا.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

أ ش أ