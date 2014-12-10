بالصور.. “أهمية الحفاظ على البيئة” في ندوة بمدرسة الخارجة الابتدائية بالوادي الجديد

عقد مركز الإعلام بالخارجة بالوادى الجديد ندوة حول “أهمية الحفاظ على البيئة”، بمقر مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة وحاضر فيها المهندس محمد محمد عطيتو وكيل جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد.

وقال حمدى كامل مدير مركز إعلام الخارجة، أن الندوة تناولت محاور متعددة منها تعريف البيئة ومفهومها حيث ذكر أن البيئة تشمل كل ما يحيط بالإنسان من كائنات حية ومظاهر حضارية ثم تناول مفهوم التلوث ومصادره كما شرح أنواع التلوث ومخاطره على صحة الانسان والبيئة.

وأكد على نقاء البيئة فى الوادى الجديد من حيث الهواء والماء والتربة كما ناشد الطلاب باتباع السلوكيات الصحيحة للمحافظة على البيئة فى الوادى الجديد وخاصة التخلص من القمامة .