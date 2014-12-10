بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون‎

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، ضد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتهم إهدار المال العام لعدم مطالبته بحقوق مالية كتكلفة استخدام سيارات البث المباشر خلال اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال صبري في دعواه انه أثناء قيام جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتصام في إشارة رابعة العدوية والنهضة، قام “عمرو الخفيف” رئيس قطاع الهندسة الإذاعية المقال بإرسال 17 كاميرا و2 سيارة بث مباشر، لتغطية هذا الاعتصام، وبأمر مباشر من “متولي عبد المقصود”، وشهرته “صلاح عبد المقصود” وزير الإعلام السابق على اعتبار أن هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات مؤيدة لمحمد مرسي في مواجهة مظاهرات الشرفاء من معارضيه بالتحرير والاتحادية.

وأكد صبري في دعواه ان التحريات أثبتت قيام طاقم عمل مكون من ثلاثة أشخاص من قناة الجزيرة، بالعمل على سيارة البث المباشر المسروقة من التليفزيون المصري، والتي كانت متواجدة بميدان رابعة العدوية ، وقاموا بحرق هذه السيارات أثناء فض الاعتصام، حيث قدرت قيمة الخسائر سواء باستخدام قناة الجزيرة بالبث المباشر لمدة 48 يوم، وكانت تعطي كذلك الحق لبعض القنوات للبث من خلال هذه السيارات ـ بمبلغ 300 مليون جنيه ـ وقدر اتحاد الإذاعة والتليفزيون التعويض المستحق والواجب إلزام قناة الجزيرة بسداده مبلغ 500 مليون جنيها.

وأضاف صبري أن “عصام الأمير” لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد قناة الجزيرة لمطالبتها بمستحقات الدولة، وبالتالي تحقق في حق المبلغ ضده ارتكابه الجريمة، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.