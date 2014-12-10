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تأجيل محاكمة المعزول و14 آخرين في أحداث الاتحادية لـ 16 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المعزول و14 آخرين في أحداث الاتحادية لـ 16 ديسمبر تأجيل محاكمة المعزول و14 آخرين في أحداث الاتحادية لـ 16 ديسمبر

محمد مرسي

أجلت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ ” أحداث الاتحادية ” والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين  ” الأرهابية “  والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .. لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة دفاع الثالث عشر المتهم محمد البلتاجي.

 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين أبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

 

كانت النيابة العامة قد أتهمت ” المعزول ” محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث .

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