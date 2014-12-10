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وكيل الأزهر ووزير الأوقاف يشاركان في تكريم الطلاب الوافدين بالأزهر

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وكيل الأزهر ووزير الأوقاف يشاركان في تكريم الطلاب الوافدين بالأزهر وكيل الأزهر ووزير الأوقاف يشاركان في تكريم الطلاب الوافدين بالأزهر

وكيل الأزهر عباس شومان

يشارك الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة فى حفل التكريم الذي ينظمه غدًا الخميس المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة للطلاب الوافدين الخريجين من الأزهر والمعاقين الدارسين بالأزهر على منحة المكتب.

كما يتم خلال الإحتفال الذي يحضره المستشار محمد عبد السلام المستشار الدستوري لشيخ الأزهر توزيع شهادات التقدير وتذاكر العودة للخريجين الوافدين لبلادهم وأجهزة لاب توب.

يذكر أن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية يقوم بتنفيذ مشروعات خيرية بمصر منها المساهمة في إعمار المساجد ورعاية الطلاب المصرين والوافدين الدارسين بالأزهر في إطار التعاون بين والكويت.

أ ش أ

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