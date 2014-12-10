محافظ المنيا يشهد العرض الرياضي لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا العرض الرياضي الذي قدمه طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.

شهد العرض اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم .

من جانبه أشاد المحافظ بجميع المشاركين في العرض سواء كانوا معلمين أو طلاب وقال إن هذا العرض يحمل رسالة وطنية إنسانية وتأكيد على أن هؤلاء الطلاب لديهم إصرار وعزيمة من خلال القدرة على تنظيم حركتهم وفقا للإشارة فقط وهو مجهود كبير يستحق الإشادة والاحترام .

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به مدارس التربية الخاصة في تأهيل وتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب بها لمساعدتهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع المحيط بهم.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الرياضية والاستعراضات بالأطواق وطابور عرض رياضي من إبداعات طلاب مدرسة الأمل،وقام المحافظ بتحية الطلاب،وتبادل إشارات المحبة معهم ، كما التقط معهم الصور التذكارية .