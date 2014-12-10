أكثر 10 حقائق مروعة من تقرير مجلس الشيوخ حول برنامج استجواب الـ “CIA”

كتب – كريم مجدي:

بعد خمس سنين عقب إنهاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما برنامج الاستجواب التابع ل “CIA”، نشرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريرها حول الوسائل التي اتبعها ال “CIA” في استجواب المعتقلين، وقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست أكثر 10 اقتباسات مروعة من تقرير مجلس الشيوخ عن برنامج استجواب الـ”CIA” .

1- حوالي 26 من الـ 119 معتقل، لم يستوفوا شروط الاعتقال حتى يتم اعتقالهم، حيث كان منهم أبو حذيفة، والذي خضع لأساليب تعذيب منها الخضوع لحمامات الماء المثلج، والحرمان من النوم لمدة 66 ساعة، حتى اكتشفت ال “CIA” أنه ليس الشخص المعني.

2- تسلم الرئيس السابق جورج بوش، أول تقرير عن البرنامج في عام 2006، أي بعد بدء البرنامج بأربع سنين، وقد أبدى الرئيس انزعاج عندما شاهد معتقل معلق في السقف وهو يرتدي “حفاضة”.

3- استخدم الـ “CIA”، “الإطعام والإرواء الشرجي” على الأقل مع 5 معتقلين، برغم من عدم وجود حاجة لاستخدامه في بعض الحالات، كما حدث مع المعتقل “ماجد خان”، حيث تم هرس وجبته اليومية وإطعامه إياها شرجياً.

4- هدد محققو الـ “CIA” بإيذاء أفراد عائلات المعتقلين، على الأقل 3 منهم، وفي حالة منهم تم تهديد المعتقل بقطع عنق والدته.

5- القبض على أجنبيين من قبل الـ “CIA” كانا يعملان عند حكومة صديقة حليفة للوكالة، حيث أخضعوا لوسائل تعذيب منها الحرمان من النوم والتلاعب بالنظام الغذائي، وحاول المعتقلين تقديم ما لديهما من معلومات حول احتمالات قيام القاعدة بهجمات مستقبلية، واستغرق الأمر شهور حتى تم الإفراج عنهم.

6- ظل المعتقل الأول لدى الـ “CIA” أبو زبيدة، محبوس لمدة 266 ساعة داخل صندوق للحبس بحجم تابوت، رغم بكاء أبو زبيدة وتوسله وتضرعه لهم، كما قيل له، أن الطريقة الوحيدة التي سوف يفرج عنه بها، هي خروجه من المنشأة في الصندوق.

7- بعد أن تم تعذيبه من خلال الإيهام بالغرق أكثر من 183 مرة، حاول خالد شيخ محمد التنفس أثناء التعذيب، فقام المستجوبون بعد ذلك بسكب الماء على فم شيخ بعد أن تم غلق شفتيه قسرياً.

8- وجدت لجنة مجلس الشيوخ صورة لما يسمى محطة تعذيب من خلال الإيهام بالغرق، في موقع لم يتم الإبلاغ عن وقوع حالات تعذيب به، ولم تستطيع اللجنة تفسير وجود مثل هذا الأسلوب في هذا المكان.

9- من بين الـ 26 المعتقل بالخطأ، كان هناك معتقل يعاني من إعاقة ذهنية، قام المستجوبون بتسجيل بكاءه لاستخدامه كوسيلة ضغط على أحد أقارب هذا المعتقل.

10- قام ظباط بالـ “CIA” بـ تعرية معتقل، وتكبيله في وضع الوقوف لمدة 72 ساعة، وإغماره عدة مرات بالمياة الباردة.