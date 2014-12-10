بالصور.. «مميش» يستقبل أكبر حفار يحمل الكراكتين «أوهايو وكارولينا»

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أكبر حفار في العالم تابع للتحالف الأمريكي البلجيكي المشارك ضمن تحالف “التحدي” الذي يتولي تكريك قناة السويس الجديدة بمنطقة البحيرات المرة.

وأكد مميش، أن الحفار هو الأكبر من نوعه في العالم ويحمل الكراكتين “أوهايو وكارولينا” اللتين تشاركا في التكريك ضمن 8 كراكات يضمها التحالف الأمريكي البلجيكي بجانب 22 كراكة تابعين للتحالف الاماراتي الهولندي بالإضافة إلي 6 كراكات تابعين لهيئة قناة السويس.