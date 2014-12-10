تيفيز: أتليتكو مدريد مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

(إفي): أكد الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم يوفنتوس الإيطالي اليوم أن أتليتكو مدريد الإسباني هو أحد المرشحين بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك تعادل الفريقين سلبيا في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحسما بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال تيفيز، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كان التأهل إلى ثمن النهائي بين أهدافنا، لم نتمكن من تحقيقه العام الماضي، واليوم تمكنا من تحقيق هدف هام. الان تبدأ المنافسة الحقيقية بدوري الأبطال".

وأشار تيفيز "أتليتكو أحد الفرق التي تجيد اللعب الجماعي، انه خصم عنيد، يحكم دفاعاته بشكل جيد للغاية، وينفذ الهجمات المرتدة بصورة جيدة للغاية. أراه ضمن المرشحين بقوة للفوز بدوري الأبطال".

جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد هو وصيف نسخة دوري أبطال أوروبا من العام الماضي بعد أن خسر من جاره ريال مدريد في النهائي.