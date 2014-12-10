أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تيفيز: أتليتكو مدريد مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

Google+ Print
تيفيز: أتليتكو مدريد مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا تيفيز: أتليتكو مدريد مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

(إفي): أكد الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم يوفنتوس الإيطالي اليوم أن أتليتكو مدريد الإسباني هو أحد المرشحين بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك تعادل الفريقين سلبيا في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحسما بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال تيفيز، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كان التأهل إلى ثمن النهائي بين أهدافنا، لم نتمكن من تحقيقه العام الماضي، واليوم تمكنا من تحقيق هدف هام. الان تبدأ المنافسة الحقيقية بدوري الأبطال".

وأشار تيفيز "أتليتكو أحد الفرق التي تجيد اللعب الجماعي، انه خصم عنيد، يحكم دفاعاته بشكل جيد للغاية، وينفذ الهجمات المرتدة بصورة جيدة للغاية. أراه ضمن المرشحين بقوة للفوز بدوري الأبطال".

جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد هو وصيف نسخة دوري أبطال أوروبا من العام الماضي بعد أن خسر من جاره ريال مدريد في النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع