25 مليون جنيها مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعى لـ 120 ألف أسرة خلال شهر بأسيوط

أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من تقديم أكثر من 25 مليون جنيه مساعدات للأفراد وللجمعيات الأهلية ومعاشات للضمان الاجتماعى في إطار التكافل الاجتماعي للأفراد ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره التنمو والمجتمعي وذلك خلال شهر .

جاء ذلك خلال مذكرة رفعها محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أوضح فيها أنه تم منح الجمعيات الأهلية أكثر من 200 ألف جنيه خلال الشهر الماضى تضمنت إعانات دورية وإعانات استثنائية من فائض الصندوق الفرعي فضلاً عن تقديم إعانات إنشائية وتأثيثية واستثنائية للجمعيات الأهلية من الصندوق المركزي بأكثر من 45 ألف جنيه والتي تضمنت أيضاً تقديم أكثر من 36 ألف مساعدات للأفراد بشكل مباشر من المديرية بما يزيد قيمته عن مبلغ مليون جنيه.

وتابع وكيل الوزارة أنه فى اطار تحقيق الانضباط فى العمل المجتمعى داخل المحافظة تم التنبيه على كافة الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى نطاق المحافظة انه فى حالة استضافة اى أعضاء أجانب فى جمعياتهم ومؤسساتهم عليهم ضرورة أخطار المديرية ببرنامج الزيارة وتفاصيله قبلها بوقت كافى حتى تتمكن المديرية من اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية الأخرى والمخالفين لهذه التعليمات سيتم تعريضهم للمساءلة القانونية.