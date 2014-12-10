أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

25 مليون جنيها مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعى لـ 120 ألف أسرة خلال شهر بأسيوط

Google+ Print
25 مليون جنيها مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعى لـ 120 ألف أسرة خلال شهر بأسيوط 25 مليون جنيها مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعى لـ 120 ألف أسرة خلال شهر بأسيوط

اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط

أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من تقديم أكثر من 25 مليون جنيه  مساعدات للأفراد وللجمعيات الأهلية ومعاشات للضمان الاجتماعى في إطار التكافل الاجتماعي للأفراد ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره التنمو والمجتمعي وذلك خلال شهر .

جاء ذلك خلال مذكرة رفعها محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أوضح فيها أنه تم منح الجمعيات الأهلية أكثر من 200 ألف جنيه خلال الشهر الماضى تضمنت إعانات دورية وإعانات استثنائية من فائض الصندوق الفرعي فضلاً عن تقديم إعانات إنشائية وتأثيثية واستثنائية للجمعيات الأهلية من الصندوق المركزي بأكثر من 45 ألف جنيه والتي تضمنت أيضاً تقديم أكثر من 36 ألف مساعدات للأفراد بشكل مباشر من المديرية بما يزيد قيمته عن مبلغ  مليون جنيه.

وتابع وكيل الوزارة أنه فى اطار تحقيق الانضباط فى العمل المجتمعى داخل المحافظة تم التنبيه على كافة الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى نطاق المحافظة انه فى حالة استضافة اى أعضاء أجانب فى جمعياتهم ومؤسساتهم عليهم ضرورة أخطار المديرية ببرنامج الزيارة وتفاصيله قبلها بوقت كافى حتى تتمكن المديرية من اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية الأخرى والمخالفين لهذه التعليمات سيتم تعريضهم للمساءلة القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا