أسيوط تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر فى دورته التاسعة والعشرين 23 ديسمبر

يستضيف فرع ثقافة اسيوط فى الفترة من 23 وحتى 26 من ديسمبر الجارى المؤتمر العام لأدباء مصر فى دورته التاسعة والعشرين تحت عنوان “الادب …وثقافة الاختلاف ” دورة الاديب الراحل قاسم مسعد عليوه، وذلك تحت رعاية الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة واللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط والدكتور سيد خطاب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور عماد ابوغازى وزير الثقافة الاسبق رئيس المؤتمر والكاتب الصحفى مصطفى القاضى امين عام المؤتمر .

> وقال عبد العال زهران مدير عام ثقافة اسيوط، إن المؤتمر العام لأدباء مصر هو التجمع الادبى السنوى الذى يمثل أدباء مصر ويعبر عنهم وتتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة الاشراف عليه لأنه يعد احد أهم الانشطة الثقافية المرموقة التى تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش محاور الثقافة وقبول الاخر والادب بين التنظير وقضايا الجماهير بالاضافة الى مناقشة الابداع فى محافظة اسيوط فى مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح واستعراض شخصية المؤتمر الاديب الراحل قاسم مسعد عليوه .

وأضاف زهران ان فعاليات المؤتمر ستشمل أمسيات شعرية وقصصية ومعرض فنون تشكيلية وعروض فنية لفرق الهيئة وبرنامج ترفيهى “رحلة لزيارة معالم محافظة اسيوط”، بالإضافة إلى معارض الحرف التقليدية والفنون التراثية لفنانى المحافظة وبرنامج عروض فنية بقصر ثقافة اسيوط تتضمن عروض فرقة الموسيقى العربية وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الالات الشعبية وعروض مسرح العرائس واحتفالية للمنشد الشيخ محمود ياسين التهامى.