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«البحث العلمي» تنظم ندوة علمية لتوطين التكنولوجيا الخميس

  • مصر
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يفتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مساء الخميس، ندوة علمية على هامش مؤتمر ومعرض «محاور شبكات التنمية منهج لإدارة استقدام التقنيات المتقدمة وتوطينها بمصر»، والذي يبدأ أعماله يوم السبت المقبل، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة المبدعة «تحت التأسيس»، والمجموعة المتحدة للطاقة البديلة «يوجا»، والفريق العربي للبحوث والتطوير «رادات».

يشهد الافتتاح الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المبدعة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر وروسيا وألمانيا وكازاخستان.

ويهدف المؤتمر إلى استقدام وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر، والتي تركز على مجابهة المشاكل الحالية في مصر، والتحديات الراهنة في مختلف المجالات، إلى جانب تنمية الإبداع المعرفي بمصر والاستفادة من مكانة مصر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

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