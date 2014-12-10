«الإفتاء»: الملحدون لا يعارضون الدين ولكن يرفضون استخدامه سياسيًا

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء، الأربعاء، تقريرا جديدا يرصد فيه أسباب تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب بالدول الإسلامية، لافتا إلى تشويه الجماعات الإرهابية التكفيرية لصورة الإسلام، من خلال تطبيقه بمفهوم خاطئ، وتقديم العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أنها من تعاليم الإسلام.

وأشار التقرير إلى أن الإلحاد من الظواهر المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، وتحليلها والبحث في أسبابها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من مختصين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس والاجتماع.

وكشف التقرير أن مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة وفرت لهؤلاء الشباب المغرر بهم مساحات كبيرة من الحرية أكثر أمانا لهم، للتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم في رفض الدين، بعيدا عن التابوهات التي تخلقها الأعراف الدينية والاجتماعية.

ورصد التقرير تصريحات لعدد من الملحدين الشباب الذين جاهروا بإلحادهم، مؤكدين أنهم لا يعارضون الدين، ولكنهم يرفضون استخدامه كنظام سياسي، داعين إلى فصل الدين عن الدولة، في حين رفض فريق آخر منهم الدين ككل، فيما ترك فريق ثالث الإسلام إلى ديانات أخرى.

كما رصد التقرير أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإلحاد، من أهمها أن الجماعات الإرهابية التكفيرية، التي تنتهج الوحشية والترهيب والذبح باسم الإسلام، صدَّرت مفهوما مشوها لتعاليم الإسلام، ورسخت صورة وحشية قاتمة للدين، مما نفَّر عددا من الشباب من الإسلام ودفعهم للإلحاد.

ولفت إلى أن الخطاب الديني المتشدد، الذي تصدره التيارات الإسلامية المتزمتة، من أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد، موضحا أن هذه التيارات لا تعرف سوى التشبث بالأمور الشكلية التي قد تبعد الناس عن الدين.

وأشار التقرير إلى دعوة الجماعات التكفيرية، من خلال فهم مختل للولاء والبراء، إلى كراهية الآخر لمجرد المخالفة في الديانة، فيكون من الطبيعي أن ينفر من هذا الكثير من أصحاب القلوب الطيبة والمحبة للآخرين، لأنهم يجدون هذا الأمر صعبا على النفس ومناقضا لما فطره الله في قلوبهم من حب للآخرين الذين أحسنوا إليهم.

ولمواجهة انتشار الإلحاد، قدم التقرير دار الإفتاء عددا من الاقتراحات، من أهمها أن نجعل المنهج الوسطي الذي يدعو إليه الأزهر الشريف ثقافة عامة تشيع في مناهج التعليم والإعلام، مشددا على أهمية عمل برامج متخصصة تقوم على مناقشة الأفكار التي تطرأ على عقول الشباب، مع احترام تلك الأفكار ومناقشتها بهدوء ورفق وطرحها أيضا للمناقشة والرد من قبل متخصصين من علماء الدين والاجتماع والنفس والفيزياء، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الدينية المعنية ببيان صحيح الدين، وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لتطوير وسائلها للوصول إلى قطاعات الشباب والتواصل معهم ولاحتوائهم، وعدم تركهم فريسة لتلك الجماعات المتطرفة التي تخالف الشريعة الإسلامية في أهدافها ومعتقداتها.

وأضاف التقرير: «لابد من بذل مزيد من الجهود لحماية الشباب وتحصينهم ضد تلك الأفكار المتطرفة والآراء المتشددة، التي تبتعد كل البعد عن وسطية الإسلام وسماحته»، مشيرا إلى ضرورة العناية بالرسوخ العلمي والخطاب العقلي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة.

واقترح التقرير أيضا تجديد الخطاب الديني ليتفاعل مع الواقع المعاصر، بعيدا عن نقل قصص وروايات مكذوبة لم تثبت ونشرها بين الناس، مظنة أنها ستزيد في إيمانهم.

واختتم التقرير توصياته بأنه على عالم الدين أن يضع عينا على الشريعة وعينا أخرى على الواقع، لأن التمسك بالقشور التي لا تعد من جوهر الدين كان سببا في نفور الشباب وابتعادهم عن صحيح الدين.