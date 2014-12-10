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أبو جبل: هدف أيمن عبد العزيز؟ الحظ سانده

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أبو جبل: هدف أيمن عبد العزيز؟ الحظ سانده أبو جبل: هدف أيمن عبد العزيز؟ الحظ سانده

أكد محمد أبو جبل حارس الزمالك أن الحظ ساند أيمن عبد العزيز لاعب وقائد المقاصة في الهدف الذي سجله في شباك الفريق الأبيض خلال مباراة الفريقين بالدوري أمس الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تغلب على المقاصة 3-1 في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز سجل فيها أيمن عبد العزيز لاعب المقاصة هدف فريقه الوحيد من تسديدة بعيدة المدى.

وقال أبو جبل "هدف أيمن عبد العزيز لم يسكن شباكي سوى بالحظ، فعلت كل ما لدي للتصدي لها لكن الهواء حول طريق الكرة لتصبح هدفا.. لم أخطيء في تقديرها".

وكانت مشاركة أبو جبل هي الرابعة مع الزمالك هذا الموسم بعد إصابة الحارس الأساسي أحمد الشناوي خلال مباراة منتخب مع السنغال.

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