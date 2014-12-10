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محكمة صينية تصدر حكمًا بالسجن مدى الحياة على مسؤول كبير في قضية فساد

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أصدرت محكمة صينية، الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على النائب السابق لرئيس أعلى هيئة للتخطيط في الصين في قضية رشوة كشفت عن فساد في أعلى مستويات .
>ويتوج الحكم الذي أصدرته محكمة خارج بكين سقوط ليو تينان الذي عزل العام الماضي من منصب نائب رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح.
>وليو هو أول مسؤول بدرجة وزير يواجه تحقيقًا بعد أن أصبح شي جين بينج رئيسًا للحزب الشيوعي في أواخر 2012 وأطلق اقوى حملة لمكافحة الفساد تشهدها الصين في عقود.
>وتعهد شي بإسقاط «النمور» من شاغلى المنصب العليا و«الذباب» من شاغلي المناصب الدنيا في معركته للقضاء على مشكلة مستشرية يقول إنها قد تهدد حكم الحزب الشيوعي للبلاد.

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