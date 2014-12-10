محكمة صينية تصدر حكمًا بالسجن مدى الحياة على مسؤول كبير في قضية فساد

أصدرت محكمة صينية، الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على النائب السابق لرئيس أعلى هيئة للتخطيط في الصين في قضية رشوة كشفت عن فساد في أعلى مستويات الحكومة.

>ويتوج الحكم الذي أصدرته محكمة خارج بكين سقوط ليو تينان الذي عزل العام الماضي من منصب نائب رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح.

>وليو هو أول مسؤول بدرجة وزير يواجه تحقيقًا بعد أن أصبح شي جين بينج رئيسًا للحزب الشيوعي في أواخر 2012 وأطلق اقوى حملة لمكافحة الفساد تشهدها الصين في عقود.

>وتعهد شي بإسقاط «النمور» من شاغلى المنصب العليا و«الذباب» من شاغلي المناصب الدنيا في معركته للقضاء على مشكلة مستشرية يقول إنها قد تهدد حكم الحزب الشيوعي للبلاد.

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