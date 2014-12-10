النيابة الإدارية تحقق في مخالفات مديرعام إدارة مصر الجديدة التعليمية

بدأت النيابة الإدارية، التحقيق في مخالفات مديرعام إدارة مصرالجديدة التعليمية، لإرتكابها مخالفات جسيمة في نشرات وقرارات تنقلات الإخصائيين الإجتماعيين بين المدارس، والتعسف في استخدام سلطات وظيفتها.

وأكدت تقارير المتابعة بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة، إرتكاب كل من مدير عام إدارة مصرالجديدة التعليمية، ومسئولي التربية الإجتماعية، مخالفات جسيمة في نشرات تنقلات الإخصائيين الإجتماعيين، وتسكين المتخصصين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الإبتدائية مما يؤثر على سير العملية التعليمية.

وتبين أن مديرعام الإدارة زعمت قيامها بعقد لجنة إختبارات لتوزيع الإخصائيين الإجتماعيين في الإثنين 28 يوليو 2014 ’ وقدمت محضر إجتماع رسمي عليه خاتم شعار الجمهورية بهذا المعنى، رغم أن هذا اليوم أول شوال 1435 هجرياً أجازة رسمية ’ لكونه أول يوم عيد الفطر المبارك.