محافظ الدقهلية ووزير التعليم يضعان حجر أساس لـ 5 منشآت تعليمية جديدة بجمصة

قام إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، و اللواء مهندس صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية، بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات والمنشآت التعليمية بمدينة جمصة و المنطقة الصناعية شملت تلك المنشآت مدرسة المنصورة الثانوية للمتفوقين بجمصه و التي تقام على مساحة 22 ألف م2 وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 15 مليون جنيه ومدرسة المنصورة الرياضية على مساحة 30 ألف م2 بتكلفة تبلغ ما يقرب 15 مليون جنيه.

كما شهدا وضع حجر الأساس لمدرسة المنصورة الثانوية الفنية الشاملة بالمنطقة الصناعية بجمصه على مساحة 30ألف م2 بتكلفة 20 مليون جنيه و تضم تخصصات ” النسيج – الالكترونيات – الصناعات الخشبية – الحديد والصلب – المطاحن صناعة البلاستيك ” و مدرسة المنصورة الفندقية بجمصه والتي تقام على مساحة 22 ألف م2 وبتكلفة قدرها 15 مليون جنيه و كذلك وضع حجر أساس أكاديمية تدريب المعلمين بجمصة و التي تتيح فرص التدريب الشامل للمعلمين العاملين في كافة المراحل التعليمية بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب والتلاميذ بجميع مراحل التعليم .

وقال إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن المدرسة الفنية بالمنطقة الصناعية تعد بمثابة مقدمة لتزويد العمالة الفنية للمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية بجمصة ومصدراً لتمويل بقية المدارس الجديدة و تضم 30 فصل دراسي على مرحلتين المرحلة الأولى منها 12 فصل و تتم الزيادة طبقاً للنمو و يجرى حالياً دراسة إضافة أماكن إقامة للدارسين بالمدرسة.

وأكد المعداوى على أن تلك المدرسة تعد أول مدرسة على مستوى الجمهورية تقوم على نفقة المستثمرين الخاصة و تساهم في ارتباط العملية التعليمية بالصناعة ستكون باكورة لزيادة الإنتاج و تخدم محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وباقي المحافظات المجاورة مضيفا بأنه سيتم افتتاح تلك المنشآت خلال عام ونصف من الآن وأضاف و أن التعاون والتنسيق قائم بين محافظة الدقهلية و كافة الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات و تحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة مجالات و قطاعات المرافق والخدمات على أرض المحافظة.

وأشار المعداوى أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن قطع الطريق من عدد من أهالي مدينة جمصة أثناء زيارة غنيم و أن ما حدث هو طلب مجموعة من العــــاملين بشاطئ جمــــصة اللقاء معى لعرض مشكلاتهم و قد تم تلبيتها و التى تمثلت فى طلب زى موحد لهم- بدل وجبة – أدوات البحر- التثبيت فى العمل .