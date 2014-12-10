غادة والي : منح أكثر من 22 مليون جنيهًا للمجتمع المدني في نوفمبر الماضي

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وافقت خلال شهر نوفمبر الماضى على طلبات 24 جمعية اهلية بالحصول على منح من داخل البلاد وأخرى أجنبية بقيمة 22 مليونا و480 الفا و 795 جنيه.

> وقالت والي – أن المنح جاءت لأغراض متعددة تنوعت بين دعم الأنشطة التنموية والصحية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق المرأة والتوعية السياسية، مؤكدة أن الوزارة لم ترفض أي طلب بالموافقة على الحصول على تمويل طالما تنطبق عليه الشروط التى تتعلق بإنفاقه على نشاط أو مشروع يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية ولا يتنافى مع الآداب العامة أو القيم والعادات والتقاليد الراسخة للمجتمع.

وأوضحت أنها وافقت على حصول “الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد” على منحة من مؤسسة البنك التجارى الدولى لتمويل الاعمال الخاصة بمقر الجمعية الجديد بالقاهرة الجديدة ويقع فى منطقة النرجسي بقيمة مليون و 500 ألف جنيه.

وأضافت أنها وافقت أيضا على منحة لمؤسسة “حوار لفنون ثقافات الشعوب” مقدمة من وزارة التعاون الدولي لتمويل أنشطة المؤسسة للعام المالى 2014 / 2015 بقيمة 200 الف ، وجمعية “الفن للتنمية بالقاهرة” حصلت على منحة مقدمة من شركة انتراكت الشرق الاوسط وهى سويدية الجنسية لمشروع رفع الوعى لمناهضة الزواج المبكر لمدة 3 سنوات بقيمة مليونى و 674 الف و 43 جنيه ، كما وافقت لنفس الجمعية على منحة مقدمة من المنظمة العربية لحقوق الانسان لتنفيذ “تدريب على الميديا الحديثة وإنتاج مواد اعلامية” بقيمة 43 ألف جنيه.

وأشارت غادة والي إلى أنها وافقت على منحة مقدمة من بنك كريدى اجريكول مصر الى مؤسسة “فيس مصر للأطفال فى احتياج” لدعم أنشطة المؤسسة بقيمة 50 ألف جنيه ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى مقدمة لمؤسسة وقفية المعادى الأهلية لمشروع الشباب وقيادة العمل المحلى لمدة 24 شهر بقيمة مليون و 158 الفا و 405 لاف جنيه ، ومنحة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة الى مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأة لمشروع نشر الوعى باسم صوت النساء لتدعيم القيادات النسائية فى مصر بقيمة 3 مليون و 896 الف و 750 جنيه .

وأضافت انها وافقت أيضا على منحة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأة إلى مؤسسة “الاستشارية للشباب والتنمية” لتنفيذ مشروع تمكين المرأة والفتاة بالمناطق الفقيرة والمهمشة لمدة المشروع 10 شهور بقيمة 500 ألف و 575 جنيه، ومكتب الامم المتحدة العني بالمخدرات والجريمة الى مؤسسة الدعم للتنمية لمشروع توفير الخدمات الشاملة للأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية والذين يتعاطون مخدرات بقيمة 533 ألفا و 183 جنيه ، ومنحة من منظمة بلان انترناشينوال لمشروع الحصول على التعليم الجيد للاطفال الضعفاء واللاجئين السوريين والمجتمعات المصرية بقيمة 621 ألفا و 555 جنيه ، والموافقة على منحة مقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة إلى جمعية شفاء المرضى بمحافظة الإسكندرية لمشروع الرعاية الخاصة باللاجئين السوريين بمنطقة العجمى بقيمة مليون و 227 ألف جنيه ، وجمعية إنماء الخير لتنمية المجتمع عبر تبرع عن طريق البنك للصرف على انشطة الجمعة بقيمة ألف و 738 جنيه.

وأوضحت انها وافقت أيضا على تبرع أشخاص حيث تبرعت السيدة جولي دور “انجليزية الجنسية” للجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان للصرف علي أنشطة الجمعية وعلاج الحيوانات بمنطقة الاهرامات بقيمة 15 ألفا و 105 آلاف جنيه ،كما حصلت مؤسسة المرأة والذاكرة على منحة من مؤسسة فورد لدعم مشروع “التوثيق كمقاومة وأرشيف آراء النساء” بقيمة مليون و 787 ألفا و 500 جنيه ، ومنح البنك الدولى جمعية تنمية المجتمع بدلهانس بني سويف الى مشروع اطمئنى لدعم وبناء القدرات منحة بقيمة 178 ألفا و 750.

وأوضحت أنها وافقت على حصول جمعية الأصدقاء بالمنيا على منحة من مؤسسة ميناره بدولة لبنان إلى مشروع الحد من استخدام المخدرات فى محافظة المنيا بقيمة 192 ألفا و 421 جنيه ، وجمعية تنمية المجتمع ورعاية الفلاح بادفا حصلت على منحة من هيئة كوبتك اورفانز لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تمكين الفتيات فى المشاركة المدنية بقيمة 175 ألف جنيه ، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان حصلت على منحة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنفيذ مشروع إعلام مجتمعي يحمى الرأى والتعبير بقيمة 43 الف جنيه .

وأشارت إلى أنها وافقت أيضا على حصول مؤسسة انجاز على منح من منظمة “the king baudouin” الأمريكية لدعم أنشطة المؤسسة بقيمة 150 ألفا و 150 جنيه ، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة حصلت من الاتحاد الدولى لتنظيم الاسرة على منحة لتمويل مشروع إنقاذ حياة الأمهات من الإجهاض بقيمة مليون و 142 ألفا و 227 جنيها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إنها وافقت على حصول جمعية مصر الخيرعلى تبرعات عن طريق البنك للمساهمة فى دعم انشطة الجمعية بقيمة 3 ملايين و 744 ألفا و 710 جنيهات ، وحصلت جمعية أصدقاء بهاء الدين على منحة من مؤسسة عبد المحسن القطان فى بريطانيا بقيمة 214 الف جنيه ومن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى بالكويت مليون و 227 ألف جنيه ، وحصلت الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات على منحة من مؤسسة دعم البحوث الأوروبية “مؤسسة ايطالية” لمشروع التعاون فى تنفيذ مشروع تعزيز لوائح تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها لدراسة التحديات بقيمة 450 الف و 733 ، وجمعية حماية البيئة من التلوث حصلت على منحة من مؤسسة الستوم “فرنسية” بقيمة 446 ألفا و 500 جنيه ، وحصل المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية على منحة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنح الصغيرة إلى مشروع تدعيم الحوكمة البيئية بقيمة 307 آلاف و 450 جنيه.

أ ش أ