غادة والي: 22.5 مليون جنيه منح للمجتمع المدني في نوفمبر

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وافقت خلال نوفمبر الماضي على طلبات 24 جمعية أهلية بالحصول على منح من داخل البلاد وأخرى أجنبية بقيمة 22 مليونًا و480 ألفًا و795 جنيه.

وقالت «والي» في تصريحات، الأربعاء، إن المنح جاءت لأغراض متعددة تنوعت بين دعم الأنشطة التنموية والصحية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق المرأة والتوعية السياسية، مؤكدة أن الوزارة لم ترفض أي طلب بالموافقة على الحصول على تمويل طالما تنطبق عليه الشروط التي تتعلق بإنفاقه على نشاط أو مشروع يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية ولا يتنافى مع الآداب العامة أو القيم والعادات والتقاليد الراسخة للمجتمع.

وأوضحت الوزيرة أنها وافقت على حصول الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، على منحة من مؤسسة البنك التجاري الدولي لتمويل الأعمال الخاصة بمقر الجمعية الجديد بالقاهرة الجديدة، ويقع في منطقة النرجسي بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

وأضافت أنها وافقت أيضًا على منحة لمؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مقدمة من وزارة التعاون الدولي لتمويل أنشطة المؤسسة للعام المالي 2014 / 2015 بقيمة 200 ألف جنيه، وجمعية الفن للتنمية بالقاهرة حصلت على منحة مقدمة من شركة انتراكت الشرق الأوسط وهي سويدية الجنسية، لمشروع رفع الوعي لمناهضة الزواج المبكر لمدة 3 سنوات بقيمة مليوني و674 ألف و43 جنيه، كما وافقت لنفس الجمعية على منحة مقدمة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لتنفيذ تدريب على الميديا الحديثة وإنتاج مواد إعلامية، بقيمة 43 ألف جنيه.

وأشارت «والي» أنها وافقت على منحة مقدمة من بنك كريدي اجريكول مصر إلى مؤسسة فيس مصر للأطفال في احتياج، لدعم أنشطة المؤسسة بقيمة 50 ألف جنيه، ومنحة من الاتحاد الأوروبي مقدمة لمؤسسة وقفية المعادي الأهلية لمشروع الشباب وقيادة العمل المحلي لمدة 24 شهر بقيمة مليون و158 ألف و405 جنيه، ومنحة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة إلى مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة لمشروع نشر الوعي باسم صوت النساء لتدعيم القيادات النسائية في مصر بقيمة 3 مليون و896 ألف و750 جنيه.

وأضافت الوزيرة أنها وافقت أيضًا على منحة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إلى مؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية، لتنفيذ مشروع تمكين المرأة والفتاة بالمناطق الفقيرة والمهمشة لمدة المشروع 10 شهور بقيمة 500 ألف و575 جنيه، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مؤسسة الدعم للتنمية لمشروع توفير الخدمات الشاملة للأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية والذين يتعاطون مخدرات بقيمة 533 ألفًا و183 جنيه، ومنحة من منظمة بلان انترناشينوال لمشروع الحصول على التعليم الجيد للأطفال الضعفاء واللاجئين السوريين، والمجتمعات المصرية بقيمة 621 ألف و555 جنيه.

وتابعت: «وافقت على منحة مقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة إلى جمعية شفاء المرضى بمحافظة الإسكندرية لمشروع الرعاية الخاصة باللاجئين السوريين بمنطقة العجمي، بقيمة مليون و227 ألف جنيه، وجمعية إنماء الخير لتنمية المجتمع عبر تبرع عن طريق البنك للصرف على أنشطة الجمعية بقيمة ألف و738 جنيه».

وأوضحت «والي» أنها وافقت أيضًا على تبرع أشخاص، حيث تبرعت السيدة جولي دور، للجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان للصرف على أنشطة الجمعية وعلاج الحيوانات بمنطقة الأهرامات بقيمة 15 ألف و105 آلاف جنيه، كما حصلت مؤسسة المرأة والذاكرة على منحة من مؤسسة فورد لدعم مشروع التوثيق كمقاومة وأرشيف آراء النساء، بقيمة مليون و787 ألف و500 جنيه، ومنح البنك الدولي، جمعية تنمية المجتمع بدلهانس بني سويف إلى مشروع اطمئني لدعم وبناء القدرات، منحة بقيمة 178 ألفًا و750 جنيه.

وتابعت: «وافقت على حصول جمعية الأصدقاء بالمنيا على منحة من مؤسسة مينارة بدولة لبنان إلى مشروع الحد من استخدام المخدرات في المنيا بقيمة 192 ألف و421 جنيه، وجمعية تنمية المجتمع ورعاية الفلاح بادفا حصلت على منحة من هيئة كوبتك اورفانز لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تمكين الفتيات في المشاركة المدنية بقيمة 175 ألف جنيه، ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان حصلت على منحة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنفيذ مشروع إعلام مجتمعي يحمي الرأي والتعبير بقيمة 43 ألف جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وافقت أيضًا على حصول مؤسسة إنجاز، على منح من منظمة the king baudouin الأمريكية، لدعم أنشطة المؤسسة بقيمة 150 ألف و150 جنيه، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة حصلت من الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة على منحة لتمويل مشروع إنقاذ حياة الأمهات من الإجهاض بقيمة مليون و142 ألف و227 جنيهًا.

وقالت «والي» إنها وافقت على حصول جمعية مصر الخير، على تبرعات عن طريق البنك للمساهمة في دعم أنشطة الجمعية بقيمة 3 ملايين و744 ألفًا و710 جنيهًا، وحصلت جمعية أصدقاء بهاء الدين على منحة من مؤسسة عبدالمحسن القطان في بريطانيا بقيمة 214 ألف جنيه ومن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي بالكويت مليون و227 ألف جنيه، وحصلت الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات على منحة من مؤسسة دعم البحوث الأوروبية بقيمة 450 ألف و733 جنيه، وجمعية حماية البيئة من التلوث حصلت على منحة من مؤسسة الستوم، بقيمة 446 ألفًا و500 جنيه، وحصل المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية على منحة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 307 آلاف و45 جنيه.