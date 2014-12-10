«الثني»: حوارنا مع المعارضة مرهون بالاعتراف بشرعية البرلمان والحكومة

أكد رئيس الوزراء الليبي، عبدالله الثني، أن الجلوس إلى طاولة الحوار مع المجموعات المعارضة مرهون باعتراف هذه الأطراف بشرعية البرلمان والحكومة.

ووضع «الثني»، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» بالعربية في أبوظبي، سلسلة شروط لضم بعض الأطراف إلى الحوار الذي يسعى إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، معربًا عن استعداده للجلوس مع أي طرف يريد مصلحة الشعب الليبي.

وتابع: «لا حوار مع من يريد إقصاء الليبيين وفرض هيمنته على الشعب، ولا حوار مع المسلحين الذي يسيطرون على طرابلس إلا إن اعترفوا بالشرعية.

وأبدى رئيس الوزراء، تحفظه على بعض التصريحات التي أدلى بها المبعوث الدولي إلى ليبيا، واصفًا إياها بأنها «ساوت بين الضحية والجلاد في ليبيا».

وأشار «الثني» إلى أنه لا جدوى من مهمة المبعوث الدولي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، معتبرًا أنه يريد تقديم طوق النجاة لبعض الأطراف.

وكشف عن وجود تنسيق كامل بين الحكومة والجيش الذي يقوم حاليًا بعملية دحر المسلحين، مؤكدًا أن مدينة بنغازي تشهد حرب شوارع مع المسلحين.